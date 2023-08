El Ayuntamiento de Cádiz invertirá este año más de 8 millones de euros en 66 viviendas

El equipo de Gobierno que encabeza el alcalde Bruno García va a invertir 8,2 millones de euros en vivienda pública para que Procasa inicie lo antes posible la construcción de las promociones de Avenida de Marconi, donde se prevén 47 viviendas (seis millones de euros); y de García de Sola, 22, que incluye 19 viviendas (un millón de euros). Además, el Gobierno local destinará un millón de euros a la reforma de pisos en alquiler de propiedad municipal mediante una ampliación de capital de Procasa. Como requisito para que los inquilinos de estas viviendas puedan optar a estas actuaciones de mejora y reforma del interior de las viviendas es que se esté al corriente de los pagos.

Todo esto será posible gracias a un expediente de modificación de crédito que se llevará a pleno en los próximos días tras conocer la liquidación de los presupuestos municipales de 2022, que arrojaron un remanente de tesorería de 16,2 millones de euros. Seis millones se destinarán a transporte y al pago del suministro eléctrico de la ciudad y de los edificios y equipamientos municipales, dos conceptos que el alcalde ha calificado de "no elegibles", en tanto que han sido recomendados por la Intervención municipal. Los diez millones de euros restantes, que corresponden a gastos "elegibles" o priorizados por el Gobierno municipal, se invertirán en vivienda, empleo, turismo, promoción de la ciudad y cultura y suponen un 86% de los 16,2 millones de euros de remanente de tesorería.

Ese remanente procede, por un lado, de la recaudación ejecutada por los funcionarios municipales y, por otro, de lo presupuestado pero no invertido por el anterior equipo de Gobierno, explicó el alcalde. Entre el dinero presupuestado pero no gastado destacan 2,5 millones de euros en Asuntos Sociales y 500.000 euros en limpieza y mantenimiento urbano.

El regidor gaditano ha señalado que “vamos a poner en la calle, en la ciudad, estos 16 millones de euros en beneficio de los gaditanos”. Este dinero se destinará, principalmente, a la construcción de vivienda aunque también habrá partidas para empleo, turismo y promoción de la ciudad y cultura, cuatro de los pilares básicos de la gestión de gobierno comprometida durante la campaña electoral.

Entre los conceptos no elegibles destacan los cerca de 4 millones de euros para afrontar el déficit de explotación de la empresa de transporte correspondiente al año 2021, donde se incluye la bonificación que se aprobó para el segundo semestre del presente año, además de dos millones de euros para hacer frente a la facturación de la luz (alumbrado de la ciudad, de las dependencias municipales y de los semáforos) ya que, aunque se habían presupuestado para dichos conceptos 3,6 millones de euros, finalmente se tienen que pagar 5,6 millones.

"Hace dos días recibimos de la intervención el documento de liquidación del presupuesto del año 2022, que recoge una cifra de 16,2 millones de euro de remanente de tesorería. Esto se produce por dos razones: una, porque fruto del trabajo de los funcionarios, el Ayuntamiento ha recibido una aportación mayor a la esperada y la otra, porque no se ha ejecutado gran parte de estos 16 millones de euros", explicó a los periodistas el alcalde. "Queremos que el dinero de los gaditanos esté en la ciudad, que esté en Cádiz, esté en la calle y que beneficie a los gaditanos. Y lo vamos a hacer a través de la vivienda, que fue el gran tema fundamental de la pasada campaña electoral. Adquirimos el compromiso de invertir en vivienda. Hoy traigo la realidad, el compromiso, con presupuesto, de que vamos a invertir en vivienda", afirmó Bruno García.

"Invertimos en vivienda, que repercute en lo social y en el empleo", recalcó el alcalde. "Hay dos tipos de inversiones en estos 16,2 millones de euros: elegibles y no elegibles. Los elegibles son lo que hemos podido priorizar y los no elegibles, los que la Intervención nos ha pedido que asumamos. En estos últimos entran el transporte y la luz. Hay cuatro millones de euros que vamos a dedicar al transporte. Una buena parte de ellos será para pagar el déficit de explotación de los autobuses, más de tres millones de euros. Otra es la bonificación complementaria a la del Gobierno de la Nación, que nosotros complementamos con 775.000 euros. Cuatro millones para el transporte y dos millones de euros se van a dedicar al pago de la electricidad, del consumo del alumbrado de las calles y de los equipamientos públicos. Esa cantidad no estaba prevista por el Gobierno anterior, que no hizo bien la previsión. Hay un exceso de dos millones de euro. Nos decían que habían ahorrado. La realidad es que hay que poner dos millones de euros", argumentó el regidor.

"Nos quedan diez millones de inversión. De ellos, 8,2, el 86%, se va a emplear en hacer 66 viviendas, las que anuncié de la Avenida Marconi, que tienen un presupuesto de más de seis millones de euros, vivienda de protección oficial, en la Avenida de la Sanidad Pública (47) y en García de Sola (19). Hablamos de 66 viviendas que ya están garantizadas, que ya tienen presupuestos y que ya tienen los proyectos en marcha para hacerlas lo antes posible", añadió.

Un millón para la Sail GP y 750.000 euros para la Fundación de la Mujer

En otro orden de cosas, Bruno García también anunció que ha firmado un compromiso de un millón de euros para la Sail GP. "No había presupuesto para hacerlo, y ahora si que está consignado", dijo el alcalde. Además, "vamos a invertir en Empleo y a dotar con 750.000 euros a Fomento para que invierta en Empleo, especialmente en coordinación con la Fundación de la Mujer", agregó Bruno García.

"Hay otra partida de 250.000 euros para el South Series, que también estaba comprometido pero no tenía consignación presupuestaria", adelantó el alcalde, quien también avanzó que destinarán 200.000 euros para la Fundación Municipal de Cultura para el mantenimiento de equipamientos, principalmente para el Mueso del Títere.

"Hay presupuesto garantizado para vivienda, empleo, turismo, promoción de la ciudad y para cultura; es lo que dijimos que íbamos a hacer y es lo que haremos", remató Bruno García.

La Junta de Gobierno Local abordó otros asuntos, como las ayudas sociales. Así, se han aprobado ayudas por valor de 44.486 euros, de las cuales 235 son en concepto de ayudas de emergencia, con un total de 33.695 euros; 12 ayudas económicas familiares, por valor de 3.832 euros; 105 ayudas para el pago de la luz, por 5.191 euros; y 29 ayudas para el pago del agua, por valor de 1.767 euros.

Además, se han aprobado 4 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 1 bonificación para pensionistas para el pago del agua, 7 suministros vitales de agua y se han producido 2 altas en ayudas a domicilio.