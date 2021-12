El Ayuntamiento de Cádiz garantiza la celebración de la cabalgata de Reyes pese a la falta de policías locales

La ausencia de policías locales voluntarios no va a impedir la celebración de la cabalgata de Reyes Magos el próximo 5 de enero en la capital gaditana. Así lo afirman fuentes municipales después de conocerse la posible suspensión de la carrera San Silvestre del 30 de diciembre por falta de efectivos policiales. “Se celebrará con normalidad”, destacan estas fuentes. La preocupación es mayor por la importancia de la festividad y el hecho de que el cortejo, en una medida para prevenir contagios, vuelva a recorrer la avenida principal buscando mayores distancias entre el público, ya que un largo itinerario como este precisaría de más agentes velando por la seguridad. Sin embargo, esto no será un obstáculo para la celebración de la cabalgata, siempre y cuando, como han apuntado desde el Ayuntamiento de Cádiz, la situación sanitaria lo permita. De lo contrario, el Consistorio tiene preparado un plan B para que los Reyes Magos estén en las calles gaditanas tan señalado día.

El conflicto laboral entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Cádiz llevó en febrero de 2020 a la plantilla de los agentes a acordar no cubrir los servicios voluntarios hasta que el Consistorio no atendiera a sus peticiones para el nuevo convenio colectivo y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Tanto es así que en los dos últimos veranos no ha habido policías locales en las playas echando horas extraordinarias. El portavoz del sindicato UPLB (Unión de Policías Locales y Bomberos), Francisco Rama, señala que “hasta el momento se ha salido adelante con los turnos ordinarios”, advirtiendo que la cabalgata de Reyes “es un servicio más de muchos relacionados con acontecimientos de la ciudad en los que no estaremos de forma voluntaria hasta que el Ayuntamiento no atienda a nuestras reivindicaciones”. Rama lamenta que “la situación es desesperante y nos encontramos todavía en la casilla de salida”.