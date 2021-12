El Ayuntamiento de Cádiz asegura que hará todo lo posible para que se corra la San Silvestre

El conflicto de la Policía Local sigue estancado desde que en febrero de 2020 este cuerpo decidiera no realizar más horas extraordinarias hasta que no se produjera la aprobación de un nuevo acuerdo regulador, entre otras cuestiones. Muchos de los servicios que se realizan en la ciudad dependen de l voluntariedad de los agentes y sus horas extraordinarias y desde esa fecha no se viene realizando ninguno en un conflicto que empieza a alargarse en el tiempo.

El último evento que puede verse afectado es el de la carrera popular San Silvestre, que organiza Polideportivo Olimpo Cádiz y que está prevista que se celebre el 30 de diciembre. Sin embargo, para poner en marcha todo el dispositivo necesario hay que tirar de esa voluntariedad antes citada. El concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, dijo en las redes sociales a uno de los organizadores, que si no se celebraba era a causa de la Policía Local.

Lo peor es que no se avanza en nada, o al menos así lo expresa el secretario de la UPLBA (Unión de Policías Locales y Bomberos), Francisco Ramas, que lamenta “la desidia” del equipo e Gobierno para tratar de llegar a una solución.Asimismo, alerta que pocos días después de la San Silvestre, se encuentra la cabalgata e Reyes Magos, que este año volverá a cruzar toda la Avenida al salir de nuevo desde la glorieta ahora llamada de Ana Orantes.

El teniente de alcalde de urbanismo, Martín Vila, decía sin embargo que “con la Policía Local se mantiene un diálogo que nunca ha estado cerrado, ni muchísimo menos, por parte del equipo de Gobierno. Ese diálogo está abierto, se están llevando a cabo negociaciones y hay puntos de encuentro”.Asimismo asegura que “vamos a poner todos los esfuerzos para que la San Silvestre se celebre”.