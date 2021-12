La San Silvestre de Cádiz corre peligro y el concejal Páez culpa a la Policía Local

La popular carrera San Silvestre, que parecía consolidarse en vísperas de Nochevieja en estos últimos años corre peligro. Y al mismo tiempo, el conflicto entre la Policía Local y el equipo de gobierno vuelve a recrudecerse después de que el concejal de Deportes, José Ramón Páez, culpe directamente a la Policía Local de esa posibilidad real (ya que el pripio edil lo reconoce) de que finalmente no haya carrera el 30 de diciembre.

La situación se ha conocido este jueves, a escasos 20 días de la carrera, por medio de una discusión en redes sociales entre un representante del club Olimpo y el propio Páez. “Si no hay carrera es porque la Policía Local no quiere trabajar el día 30”, ha afirmado el concejal, que trasladaba que él mismo será “uno de los perjudicados por ser corredor y no por ser concejal” si se confirma lo que parece una probabilidad bastante alta.

Desde los clubes partícipes de la San Silvestre se ha rechazado esta afirmación, responsabilizando al gobierno municipal y no a la Policía Local de la situación por mantener el conflicto laboral durante dos años sin dar solución. Y al mismo tiempo, se recordaba el olvido de la carrera popular de San Carlos, que debería haberse celebrado en noviembre.

“Si de mí dependiese esas horas extra no serían voluntarias sino obligatorias por la importancia del evento para la ciudad”, llegó a afirmar el concejal tras asegurar que se han hecho varias peticiones de policías voluntarios “y no quiere trabajar ninguno” y afirmando que el área de Deportes “ha hecho todo para que sí haya” carrera.

El grupo municipal de Ciudadanos se ha hecho eco de esta polémica, instando al equipo de gobierno a que abandone “la desidia” y garantice la carrera, “que se debe a una iniciativa del club deportivo y no del Ayuntamiento, por lo que la única responsabilidad que tiene el Consistorio es la de aportar el dispositivo de seguridad”.