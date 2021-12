Ciudadanos pide al Ayuntamiento de Cádiz que dé garantías para que se celebre la San Silvestre

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha instado al equipo de gobierno a que dé garantías para que el próximo 30 de diciembre se pueda celebrar la famosa carrera popular de San Silvestre con todas las medidas necesarias de seguridad, tal y como ha anunciado el Club Olimpo de Cádiz. En este sentido, la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha declarado que este evento parece estar en el aire ya que "en las redes sociales, que parecen ser el medio de comunicación oficial de los asuntos internos de este Gobierno local, el propio concejal delegado de Deportes, José Ramón Páez, se ha lamentado ante la posibilidad de que esta carrera no se celebre debido a que no pueden garantizar los dispositivos de seguridad".

La edil de Cs ha recordado que la organización de este evento, con un componente solidario y que ya tiene gran arraigo desde que se celebrara por primera vez en el año 2017, "se debe a una iniciativa del propio club deportivo y no del Ayuntamiento, por lo que la única responsabilidad que tiene el Consistorio es la de aportar el dispositivo de seguridad correspondiente, cosa que el concejal de Deportes reconoce a través de redes sociales no poder realizar debido a que, según manifiesta, no hay policías locales que se presenten voluntarios para este dispositivo". De esta manera, el grupo municipal ha presentado una pregunta al Pleno dirigida al concejal de seguridad, Demetrio Quirós, a fin de que confirme si el equipo de gobierno ha adoptado las medidas necesarias para que el evento deportivo se celebre con todas las garantías de seguridad. Además, ha lamentado que "la desidia de este equipo de gobierno vuelve a provocar daños colaterales en la vida de la ciudad, ya que su empecinamiento por no poner una solución al conflicto con la Policía Local vuelve a crear incertidumbre en torno a la celebración de un evento popular, más si cabe en un momento como la Navidad y ante la posibilidad de congregar a un buen número de personas por las calles de la ciudad".

Valverde ha afeado al concejal de Deportes que no se celebren más eventos deportivos en la ciudad tales como la media maratón y la maratón de la Bahía, un aspecto que ya ha sido debatido en el Pleno municipal, y que las"únicas iniciativas de eventos de atletismo relevantes siempre corren a cargo del Club Olimpo, de la AAVV San Carlos o La Milla Verde, también de carácter benéfico, organizada por la propia Guardia Civil". De hecho, la portavoz ha resaltado que "San Carlos tuvo que suspender su carrera el pasado 1 de noviembre y La Milla Verde tuvo que adaptar su recorrido porque no se podía garantizar la seguridad de participantes y público, lo cual nos parece lamentable por parte de un Ayuntamiento que saca pecho con la Sail GP pero que deja abandonados al resto de eventos deportivos de la ciudad". Ante esto, ha resaltado que desde las diferentes entidades "solo se le solicita al Ayuntamiento el correspondiente dispositivo de seguridad, por lo que el trasfondo de este asunto, como ya nos tienen acostumbrados es el absoluto desinterés por el fomento de las actividades deportivas, que en comparación con otros municipios de la Bahía, como es el caso de San Fernando, resulta odiosa porque se está convirtiendo en un ejemplar organizador de eventos deportivos y, por lo tanto, en un foco de atracción de turismo deportivo, que es un turismo de enorme calidad y desestacionalizado".

Por otro lado, Valverde ha apuntado que, "al igual que está en el aire la celebración de este evento el problema puede afectar a la celebración de otros muchos tales como la Sail GP, máxime cuando desde la Junta de Andalucía, en concreto la consejería de Turismo naranja, se promovió y financió para dos años esta regata, por lo cual está prevista para septiembre de 2022". "Lamentamos que el problema de fondo sea la falta de entendimiento del alcalde con la Policía Local en un conflicto que lleva enquistado años y que perjudica a todos los gaditanos", ha aseverado.

Por todo ello, Valverde ha calificado como "muy grave el perjuicio que puede provocar el Ayuntamiento al Club Olimpo ante una posible suspensión de la San Silvestre, ya que la devolución de las inscripciones supondría un gasto importante, además de incumplirse los compromisos con los patrocinadores". Por este motivo, la edil ha manifestado que "lo grave de este asunto no es solamente que el Ayuntamiento vuelva a provocar la suspensión de un evento deportivo popular que ni siquiera organiza, sino que también que no ha habido una comunicación con el club y se le ha planteado a última hora la imposibilidad de asumir el servicio de orden público".

Con respecto al conflicto con la Policía Local, Valverde ha destacado que es el equipo de gobierno, y en concreto el alcalde como jefe de este cuerpo, quien "tiene que buscar soluciones para aquellos conflictos o problemas que están enquistados, y más especialmente cuando afectan directamente a los intereses y a la calidad de vida de la ciudad y a un servicio esencial como es la garantía del orden público". A esto, la concejal de Cs ha añadido que "la Policía Local trata de forzar la renegociación de un acuerdo que data de 2010 y que desde 2015 el alcalde prometió revisar el convenio. Por lo tanto, el alcalde lleva seis años enquistando el problema al incumplir su compromiso. Le recordamos al señor González que el liderazgo también consiste en adoptar decisiones difíciles en beneficio de los intereses generales. También le recordamos que en enero de 2020 fue cuando en una asamblea de la Policía Local se decidió no acudir a los refuerzos de los servicios extraordinarios, postura que impide garantizar el orden público en estos eventos, pero que también perjudica a diario servicios como VioGen, Bravo o los servicios de vigilancia de playa, que son de adscripción voluntaria". Por todo ello, la portavoz de la formación naranja le ha pedido al regidor municipal que "asuma su responsabilidad y que ponga fin al conflicto con la Policía Local que está perjudicando a la ciudadanía, poniendo en peligro su seguridad e impidiendo que no se puedan celebrar eventos populares a causa de su incompetencia".