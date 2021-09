El Ayuntamiento de Cádiz da un apoyo unánime al Impulso

Se habla de pleno crucial en el que no cabía duda del resultado. Un sí unánime. Un sí obvio porque no se trataba otra cuestión que la de solicitar los denominados Fondos de Impulso del Gobierno central para los que se pide un crédito que supera los 20,4 millones para un listado de una treintena de proyectos concretos e inversiones puntuales con nombre y apellido.

Pero, a pesar de la obviedad, han hecho falta casi dos horas para mostrar ese sí unánime. Muchos "sí, pero...".

En el capítulo de los tres millones de remanente de tesorería, todos los grupos coincidieron también de manera unánime que ese resultado se debía tanto a la falta de ejecución de buena parte de los presupuestos municipales como la ausencia de inversiones en al ciudad.

En cuanto a los 20 millones que solicita el Ayuntamiento de Cádiz al Ministerio de Hacienda, también muchos "sí, pero...", y el más repetido era el debate de la falta de proyectos relacionados con vivienda y empleo en ese listado que se presentará al Gobierno y del que el Ejecutivo seleccionará ahora unos cuantos.

Páez tuvo igualmente que aguantar que todos los grupos municipales le pidieran también explicaciones sobre por qué si se pueden pedir estas ayudas desde el último día de julio, es ahora, el 13 de septiembre, un día antes de que expire el plazo otorgado por Hacienda, cuando se presenta este listado sobre el que pocas discusiones caben.

Pero lo fundamental es que el hecho de que se tratara sólo de una solicitud, que no compromete en nada al Ayuntamiento ni a la ciudad, como todos los grupos municipales coincidieron, no dudaron en dar su "sí, pero..." a esta petición a la que no se obtendrá ningún tipo de respuesta hasta finales de año.