El Ayuntamiento de Cádiz, "escandalizado", critica a la Junta por el mal estado del colegio Carmen Jiménez

Cuando los alumnos de los ciclos formativos de Peluquería y Estética y los de Caracterización se trasladen al IES San Severiano y ocupen las nuevas instalaciones aún en obras, dejarán libre el antiguo colegio Carmen Jiménez, que volverá a ser gestionado íntegramente por el Ayuntamiento de Cádiz. Mas el estado de conservación de este edificio no es más idóneo, según ha denunciado en la mañana de este viernes la edil de Enseñanza, Ana Fernández, que ha reclamado a la Junta de Andalucía que realice obras en el inmueble antes de devolverlo al Consistorio. “Lo que sabemos hasta ahora es que la intención de la Junta es devolver este espacio municipal al Ayuntamiento tal como está, y nos parece que ha habido una falta de mantenimiento, de compromiso y de actuación cuando le corresponde por competencias”, señaló Fernández. “Hemos venido a verlo en persona y estamos asombrados, por no decir escandalizados. No tuvo mantenimiento por parte del PP cuando era un colegio y tampoco ahora que el PP está en la Junta. Creemos que se hecho dejación de funciones y que esta situación es escandalosa”, añadió.

La edil recordó que hace 15 años el IES San Severiano necesitaba ampliar su espacio y usó las instalaciones del Carmen Jiménez como aulas secundarias. “Desde entonces la Junta no ha hecho mantenimiento alguno. Llevamos años reclamándole arreglos sin respuesta. Hace dos años tuvimos que tomar medidas de emergencia desde el Ayuntamiento ante la ineficacia de la Junta. Porque dentro hay jóvenes y profesores a los que hay que garantizarle la seguridad”, manifestó Ana Fernández.

A juicio de la concejala “no es de justicia que la Junta no haya hecho este mantenimiento y nos vaya a devolver el edificio en este estado. Creemos que este espacio tiene muchas posibilidades en un sitio estratégico. Además aquí hay dos entidades, Equa y Telón Rojo, con un trabajo excepcional y merecen seguir trabajando en este espacio”.

Fernández avanzó que cuando el Ayuntamiento reciba este edificio, actualmente apuntalado, mantendrá el espacio a Equa y Telón rojo, que trabajan con colectivos vulnerables. “Intentaremos ampliar el espacio para otras entidades y mantener el uso educativo y social, por supuesto”, apostilló.

Acompañó a Ana Fernández la portavoz de Adelante Andalucía y diputada no adscrita del Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez, quien destacó que “en cualquier local de apertura al público no se permitiría abrir en estas condiciones sanitarias y de seguridad. Cualquier trabajador podría denunciar esta situación a la Inspección de Trabajo”. Enumeró las numerosas carencias del centro para añadir que “a la derecha le gusta mucho asustar con los okupas, pero los okupas no entregarían un edificio en tan malas condiciones como lo va a entregar la Junta al pueblo de Cádiz”.

Rodríguez afirmó que “estudiaremos, junto al Ayuntamiento de Cádiz, con nuestros servicios jurídicos la posibilidad sobre cómo demandar judicialmente el pago de una indemnización para que la Junta asuma el mal uso de las instalaciones”. Por su parte, Ricardo Sánchez, diputado por Cádiz de Adelante Andalucía y portavoz de Educación, aseguró que “vamos a requerir en el Parlamento a Educación sobre actuaciones e inversiones efectuadas en los últimos 15 años, y preguntar a Imbroda en qué estado piensa devolver a la ciudad estas instalaciones”.

Las obras en el IES San Severiano acabarán en febrero

La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) inició en enero de este año las obras de adecuación de la antigua capilla del IES San Severiano para trasladar allí los talleres de los Ciclos Formativos de Peluquería y Estética, que han venido impartiéndose en el antiguo colegio Carmen Jiménez. Estas obras, con un presupuesto de 637.982,78 euros, tienen un plazo de ejecución de doce meses. Según informaban este viernes desde la Delegación Territorial de Educación, las obras acabarán en febrero. Entonces tendrá que decidir la dirección del centro si realiza el traslado de inmediato, en mitad del curso, o espera al siguiente.