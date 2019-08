Artistas que llenan de ritmo la ciudad

La música puede llegar a ser desde un instrumento de concentración hasta uno de diversión y fiesta, llegan a haber hasta canciones que nos recuerdan a ciertos momentos de nuestra vida o a lugares. Durante el verano, Cádiz también tiene su propia música y esta no es otra que la que proporcionan todos los artistas callejeros que se sitúan en lugares de habitual tránsito de gaditanos y turistas.

¿Quién no se ha encontrado nunca con ninguno de estos cantantes espontáneos y se ha parado a escuchar? Los gaditanos tal vez estemos más acostumbrados y no nos fijamos tanto en estos espectáculos, pero para el turismo resulta un atractivo más y no son pocas las personas que aprovechan el buen tiempo para salir a la calle, a zonas turísticas o donde abunden terrazas, para mostrar sus dotes de cante o actuación.

Los turistas son el mejor de los públicos para las actuaciones callejeras de la ciudad

Junto a la estatua de Moret y cerca de los puestos artesanales, de San Juan de Dios encontramos al primer artista. Una guitarra, un altavoz y un micrófono son suficientes para dar alegría a la plaza. Como éste encontramos muchos repartidos por el centro de la ciudad. Algunos, con muy pocos medios ya consiguen montar un mini concierto improvisado, aunque lo normal últimamente es que estos personajes lleven mayores montajes escénicos con los que provocar mayor asombro y expectación en el público. Así también encontramos en el arco del Pópulo a un violinista con dos monitos sentados con un saxofón delante suya.

Artistas callejeros que no solo tocan instrumentos, también bailan. Este es el caso de tres mujeres vestidas de gitanas, que suelen situarse en la Catedral para, al ritmo de la música y de sus castañuelas, enseñar a los turistas lo que es el arte flamenco. Al turista le gusta ver como es la vida en la ciudad, y estos artistas sirven para amenizarles la visita.

Estos día estamos teniendo la oportunidad de ver también espectáculos propios de Londres o grandes ciudades, en los que varios bailarines reúnen y animan a un gran público para realizar bailes tipo break dance.

Aunque podríamos hablar de muchos más repartidos por diferentes puntos de la capital hay que destacar que por muy diferentes que sean los espectáculos todos tienen un elemento común, que viene a ser poner un objeto en el suelo que sirva como recaudador de dinero, donde voluntariamente las personas dan una donación al artista.

La mayoría de estos personajes callejeros suelen recurrir a estos actos como punto de trabajo para recaudar dinero, ya que normalmente son personas que no tienen trabajo.