Aparcamiento en Cádiz en zonas naranja y verde: cómo renovar las tarjetas y plazos para hacerlo

Los comienzos de año son las fechas indicadas para renovar algunos servicios municipales, y en esta ocasión, también deberán estar atento a la renovación de la tarjeta de aparcamiento si suelen dejar su vehículo en las zonas naraja y verde que hay en Cádiz.

En la página web de EMASA se publica ya cómo se puede realizar la renovación de estas tarjetas para poder aparcar en zonas de estacionamiento regulado este el 2022, una información orientada a todos aquellos usuarios que no tengan el pago domiciliado.

El plazo para ellos se abrirá a partir del martes 21 de diciembre y el abono de las tasas se realizará de manera presencial aunque tendrán que solicitar cita previa en la dirección https://tinyurl.com/574hnmkd. Se abonará en el Palacio de Congresos entrada por calle Plocia). EMASA dispone también de opciones de contacto: a través de número de teléfono (956 80 72 92) o de correo electrónico (usuarios@emasacadiz.es).

La tasa para este 2022 ha quedado fijada en 70,40 euros (50 euros tasa estacionamiento + 20,40 tasa tarjeta) y el pago se realizará con tarjeta bancaria. Se utilizará el mismo procedimiento para la renovación en las modalidades de Vehículo Industrial o Comercial (tasas 20,40 euros), y Vehículo Compartido (70,40 euros por usuario).

Para los residentes que tengan domiciliado el pago está previsto realizar el cargo entre el 10 y 14 de enero, pudiendo estacionar mientras tanto y sin necesidad de realizar ningún tipo de trámite adicional.

Los residentes cuyo cargo haya sido admitido y no se produzca devolución del recibo, se le asignará un distintivo digital provisional (no físico), para que el personal encargado de controlar la zona pueda comprobar que está al corriente de pago, pudiendo estacionar hasta el 28 de febrero de 2022 mientras no se expide la correspondiente tarjeta física.

La tarjeta podrá ser recogida en la oficina situada en Palacio de Congresos (entrada por C/Plocia) durante el mes de febrero, mediante cita previa).

Zona verde

En horario de regulación de lunes a domingo, incluso festivos, entre las 0 y las 24 horas.

Zona Casco Histórico: Calles Ángel, Arricruz, Bartolomé Llompart, Belén, Benito Pérez Galdós, Bolivia, Callejón del Hospital, Cerca de Capuchinos, Chile, Conde O´Really, Corralón de los Carros, Costa Ruca, Doctor Marañón, Doctores Meléndez, Enrique Villegas Velez, Felipe Abárzuza, Geólogo Macpherson, José Celestino Mutis, José Paredes Monge, Jovellar, Lubet, Paraguy, Pericón de Cádiz, Profesor Alcina Quesada, Regimiento de Infantería, Rosa (tramo), Sagasta (tramo), San Dimas, San Judas, San Rafael, Ustáriz (tramo) y Venezuela. Plazas de Falla, Fragela, Jesús Nazareno, Mentidero, Tres Carabelas.

Podrán solicitar la tarjeta específica para usuarios residentes, habilitante para estacionar en la zona verde del casco antiguo, aquellos propietarios de vehículos domiciliados en el siguiente ámbito: todas las calles del casco antiguo.

Zona Paseo Marítimo: Calles Caracolas, Ceuta, José García Agulló, Neptuno, Nereidas, Sirenas, Villa de Paradas y Virgen de las Angustias.

Podrán solicitar la tarjeta específica para usuarios residentes, habilitante para estacionar en la zona verde del Paseo Marítimo, aquellos propietarios de vehículos domiciliados en el siguiente ámbito: Calles Almadraba, Caracolas, Ceuta, Doctor Herrera Quevedo, José García Agulló, Neptuno, Nereidas, Sirenas, Villa de Paradas y Virgen de las Angustias. Avenida José León de Carranza (pares), Cayetano del Toro (pares del 26 al final). Glorieta Cortadura, Helios, Ingeniero la Cierva, Paseo Marítimo (del 4 al final).

Zona Naranja

En horario de regulación de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas y sábados de 9:30 a 14:00 horas:

Zona Casco Antiguo: Avenida del Descubrimiento, Paseo Almirante Pascual Pery, Alameda Marqués de Comillas, Doctor Gómez Ulla y Paseo de Carlos III; Campo de las Balas, Duque de Nájera, Enrique Villegas Vélez y Portier; Campo del Sur (entre Pericón de Cádiz y Sagasta); plaza de Sevilla y parque de la Muralla (tramo naranja); avenida de Astilleros (tramo naranja).

Podrán solicitar la tarjeta específica para usuarios residentes, habilitante para estacionar en una de las zonas naranjas anteriormente indicadas, aquellos propietarios de vehículos domiciliados en el siguiente ámbito: Todas las calles del casco antiguo.

Podrán solicitar la tarjeta para usuarios trabajador por cuenta ajena, funcionarios y autónomos, habilitante para estacionar en una de las zonas naranja anteriormente indicadas, aquellos usuarios cuyos centros de trabajo están domiciliados en el siguiente ámbito: Todas las calles del casco antiguo.

En horario de regulación de lunes a viernes de 9,30 a 14,00 horas:

Zona Bahía Blanca: Avenida Bahía Blanca, calles Hibiscos, Jacinto, Pérgolas y Tamarindos.

Podrán solicitar la tarjeta específica para usuarios residentes, habilitante para estacionar en la zona de Bahía Blanca, aquellos propietarios de vehículos domiciliados en el siguiente ámbito: Calles Acacias, Hibiscos, Jacinto, Pérgolas, Santa Cruz de Tenerife y Tamarindos. Avenida Bahía Blanca, avenida de Andalucía (del 1 al 15), avenida de la Marina; plaza de la Constitución (número 1).

Podrán solicitar la tarjeta para usuarios trabajador por cuenta ajena, funcionarios y autónomos, habilitante para estacionar en la zona de Bahía Blanca, aquellos usuarios cuyos centros de trabajo están domiciliados en el siguiente ámbito: Calles Acacias, Hibiscos, Jacinto, Pérgolas, Santa Cruz de Tenerife y Tamarindos. Avenida Bahía Blanca, avenida de Andalucía (del 1 al 15), plaza de la Constitución (número 1).

Zona Escritor Ramón Solis: Plaza Escritor Ramón Solis.

Podrán solicitar la tarjeta específica para usuarios residentes, habilitante para estacionar en la zona de Escritor Ramón Solís, aquellos propietarios de vehículos domiciliados en el siguiente ámbito: Plaza Escritor Ramón Solís, calle Santa María Rafaela.

Podrán solicitar la tarjeta para usuarios trabajador por cuenta ajena, funcionarios y autónomos, habilitante para estacionar en la zona Escritor Ramón Solís, aquellos usuarios cuyos centros de trabajo están domiciliados en el siguiente ámbito: Plaza Escritor Ramón Solís, avenida Fernández Ladreda (número 11), plaza Asdrúbal y calle Santa Rafaela María.