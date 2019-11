La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, ha respondido al alcalde de Cádiz, quien días antes aseguró considerar “innecesaria” la educación concertada “en el siglo XXI”. A juicio de Mestre lo que es “innecesario” es “generar es tipo de debates a estas alturas cuando tenemos una gran red de centros de la Junta de Andalucía. No podemos cuestionar como la ministra ni la Constitución Española, ni la libre elección de centros ni el derecho a los padres a decidir”. Calificó de “hecho discriminatorio total y absoluto” que el Ayuntamiento de Cádiz “decida que en una cabalgata se montan los niños que estudian en la pública y no los de la concertada”.

Mestre, que recibirá este miércoles a representantes de la educación concertada, recordó que “una administración no está para discriminar a nadie y sí para respetar algo tan importante como la libre elección de centro de las familias. Afortunadamente en Andalucía hay una red de centros públicos y otro de centros concertados, y son complementarias”. A su juicio “abrir ese tipo de debate es una provocación y es suscitar una polémica para evitar hablar de lo importante, porque que yo sepa en la ciudad de Cádiz hay temas muy importantes en el día de los ciudadanos que a lo mejor todavía no se les ha dado respuesta”.

La delegada señaló que la Red de Centros Educativos de Andalucía “está garantizada por este Gobierno”, apuntando que “no estamos en política para ocurrencias ni mucho menos para desprestigiar la decisión de miles de familias cuando optan por una educación concertada para sus hijos”. Insistió en que “no estamos en política para molestar ni meter el dedo en el ojo a nadie. Si esa red de centros concertados existe es porque en su día los diferentes gobiernos de la Junta de Andalucía liderados por el PSOE decidió que fuera así, porque no hay suficientes colegios públicos”.

Por último recordó que “con este gobierno no está en cuestión la red de centros concertados ni mucho menos la libre elección de las familias”. Concluyó con un dardo a José María González: “Si la misma fuerza o elocuencia que tienen algunos para generar polémica la aplicaran para solventar problemas, a todos nos iría mucho mejor”.

Disputa municipal

El enfrentamiento entre el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y el grupo municipal del Partido Popular por los modelos educativos, escuela pública o concertada, vivió este martes un nuevo capítulo con declaraciones por ambos lados, con la Coordinadora de la Escuela Pública como objeto también de la crítica por parte de los populares. El portavoz de los populares en el Consistorio, Juancho Ortiz, pidió al alcalde, José María González, que convoque “a la mayor urgencia posible” un Consejo Escolar Municipal “para abordar las actividades que se realizan con dinero público de todos los gaditanos y de las que se están excluyendo a los niños de los colegios concertados”. A juicio de Ortiz “el responsable de que se esté marginando a más de la mitad de los niños de Cádiz de actividades que hace el Ayuntamiento como la Olimpiada Escolar, la Cabalgata de Reyes y otras de las que no informa es el alcalde, no la Coordinadora de Escuelas Públicas, y es él quien debe responder y no esconderse tras un miembro de su candidatura”. Se refería Ortiz a “ la número 15 de la lista de Adelante Andalucía, que se presenta como miembro de USTEA, que es el sindicato del alcalde”, en alusión a la profesora Isabel Fernández, una de las portavoces de la Coordinadora.

Con respecto a las acusaciones vertidas por la Coordinadora de la Escuela Pública, que achacaba al PP no reconocer su labor, Ortiz señaló que “a nosotros no nos va a enseñar a estas alturas nadie en Cádiz la defensa de la Escuela Pública. Hicimos durante años programas de reconocimiento nacional para todos los niños de Cádiz sin distinguir a qué tipo de escuela iban. Se organizaban actividades para todos los niños y no se especificaba nunca si eran de la pública o de la concertada que, por cierto, forma parte de la Red Pública de Colegios de la Junta, algo que siempre omiten quienes hacen de esta cuestión guerra política. Lo que no entenderé ni admitiré nunca es que apoyar a la escuela pública pueda traducirse en excluir a los colegios concertados de las actividades municipales”.

Juancho Ortiz señaló sobre este asunto que “yo no dudo de la independencia de los padres, profesores o miembros de una entidad social, pero tampoco dudo que quien se erige como portavoz de esa coordinadora es la número 15 de la lista de Adelante Andalucía, que se presenta como miembro de USTEA, que es el sindicato del alcalde y que está equivocando el debate: aquí no se trata de enfrentar a una educación con la otra, eso es algo de lo que deberían huir precisamente los educadores si estiman en algo el futuro de sus alumnos, se trata de que son los padres los únicos que pueden elegir la educación de sus hijos, no un alcalde ni un presidente del gobierno. No corresponde al Estado elegir cómo quiere cada persona que eduquen a sus hijos”.

También este martes la concejala de Educación, Ana Fernández, exigió al Partido Popular que “deje de hacer política a costa de los niños para evitar debatir de forma seria y rigurosa sobre modelos educativos”. Ana Fernández contestó a las declaraciones realizadas tanto por el portavoz municipal Juan José Ortiz como por miembros de su partido en las que “no dudan a la hora de utilizar medias verdades para seguir enfrentando a unas familias con otras”.

La concejala de Educación señaló que “resulta curioso que a quienes se les llena la boca utilizando la palabra sectario no se hayan sentado ni una sola vez a hablar con los representantes de la escuela pública para escuchar sus demandas, ni tampoco duden a la hora de utilizar ataques personales contra el propio alcalde embarrando lo que debería ser un debate político”. Ana Fernández recordó que en el Consejo Municipal Escolar, que es el órgano de decisión del Ayuntamiento en el ámbito educativo, “se encuentran representados todos los colegios de la ciudad sin distinción, tanto los de la pública como de la concertada y es aquí donde se abordan, se exponen y se informan de los proyectos que realiza el Ayuntamiento de Cádiz y los servicios que recoge la guía educativa”.

Esto no es impedimento para que desde una institución pública como es el Ayuntamiento “se apoye las iniciativas que se desarrollan desde la escuela pública para garantizar la igualdad de oportunidades” añadió. “Una escuela pública que precisamente el PP mantuvo abandonada durante los 20 años de su gobierno en la ciudad con la falta de inversiones”.

Entre las iniciativas que apoya y colabora el Ayuntamiento, la concejala explicó que se encuentra la celebración de las olimpiadas escolares, “una actividad que impulsó el Ampa de colegio de Santa Teresa y a la que se han ido sumando los centros públicos y la Coordinadora de la Escuela Pública llegando a tener más de mil participantes en su segunda edición, igual es esto lo que lo que le molesta al Partido Popular”.

Por último, Ana Fernández exigió al PP que deje los enfrentamientos y “asuma sus responsabilidades con la escuela pública desde el Gobierno andaluz haciéndose cargo de la recuperación de los monitores para los alumnos con necesidades educativas especiales que faltan, de revisar la calidad de comedores que es muy deficiente y son su competencia o de responder a la demanda de los interinos.”