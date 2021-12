Ana Mestre: “En la Junta sufrimos en muchas ocasiones los aspavientos del alcalde de Cádiz”

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, analiza en una entrevista con este diario los proyectos que tiene pendiente la administración regional y las expectativas de cara al próximo ejercicio.

–El año comienza sin nuevos presupuestos de la Junta. ¿Cómo va a afectar esta circunstancia a las inversiones que la administración regional tenía previstas en la provincia para 2022?

–Unos presupuestos prorrogados lo que más afecta es a la inversión. Estos presupuestos de 2022 eran buenos para la provincia pero sin ellos sin duda se paralizan las nuevas inversiones. Es una pena que el resto de los partidos no hayan estado a la altura de las circunstancias porque eran buenos para Cádiz, los segundos presupuestos provincializados con mayor inversión. Era una noticia positiva que no se puede ensombrecer por la mediocridad del adversario político. Hay que estar a la altura de las circunstancia haciendo oposición, donde más se demuestra la altura de miras, y sin embargo la oposición no lo ha sabido. Este es un gobierno que gestiona para todos, a lo cual no estamos acostumbrados, y que da buenas noticias todos los días. Por eso, a pesar de la oposición, vamos a continuar.

–Todos los ayuntamientos de la provincia están a la espera de conseguir los fondos europeos de recuperación, sobre los que basan la mayoría sus proyectos. ¿En qué situación se encuentra este proceso?

–Son unos fondos que gestiona el Gobierno de España y solo el Ministerio de Igualdad, y ahora el de Fomento, han cerrado los convenios para su desarrollo, por lo que no sabemos nada. El gobierno es el que determina dónde se invierte y si lo que piden el Ayuntamiento no se acoge a estas directrices que marca no se podrán presentar.

–Hemos vivido jornadas muy duras durante la huelga del Metal. Durante estos días Cádiz ha sido noticia fuera de nuestras fronteras y siempre ofreciendo una imagen negativa sobre nuestra realidad económica y social. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?

–No creo que sea una cuestión de lo que haya hecho mal la provincia. Para evaluarlo hay que ceñirse a las circunstancias estrictas del sector, del momento.Esto ha sido una decisión de los sindicatos que han decidido llevar a cabo una manifestación en la que la violencia, la agresividad llegó a imponerse y donde incluso se han coartado los derechos de otros ciudadanos. Por lo tanto es una decisión de ellos sobre la forma que han querido reivindicar un convenio mejor, libres son pero evidentemente se ha dado una imagen que nos afecta a todos.

–Yo iba más allá de esta huelga. Hablo de una situación de crisis que se alarga desde hace décadas.

–Creo que ahora mismo eso no se da en la provincia de Cádiz. Tenemos una provincia donde se están cumpliendo los proyectos del gobierno actual, se están cumpliendo los proyectos que eran muy necesarios del gobierno anterior y los hemos desbloqueados. Cádiz tiene un nivel de inversión muy importante y no podemos estar haciendo alusión al pasado de manera constante cuando la actualidad ha cambiado. Tenemos unos niveles de desempleo que son similares a los de 2018, y somos la segunda provincia en Andalucía en exportación. Esos datos hay que contarlos.

Tenemos ahora mismo una estrategia aeroespacial, una estrategia naval con ayudas extraordinarias para lo cual se aprobó un decreto ley en agosto por 15 millones de euros que antes no existía. Hemos licitado once lotes de formación profesional para la industria aeroespacial, cinco se han licitado para la formación profesional para la provincia de Cádiz y eso antes no había sucedido.

Hemos dado respuesta a la demanda del sector en la provincia, a la demanda de la CEC, a la demanda del Clúster marítimo naval para tener mano de obra cualificada. Esto significa que las cosas han cambiado, que a Cádiz le va mucho mejor con el gobierno de Juanma Moreno.

SIN LA FACTORÍA DE AIRBUS EN PUERTO REAL

–Pero seguimos con una provincia, y en especial con una Bahía, con una crisis permanente especialmente en su sector industrial. Encima, se cierra la planta de Airbus en Puerto Real mientras que esta empresa destina 400 millones de euros a su fábrica en Getafe.

–Es responsabilidad del Gobierno de España que, yo diría si usted me lo permite, no da una con la provincia de Cádiz. Además de ignorarla, cuando abre la boca no da una. Aquí hay que venir a hacer las cosas seriamente. El Gobierno de España no puede estar como un invitado de piedra en cada uno de los conflictos que hay en Cádiz, echando balones fuera. Qué va hacer el Gobierno de España en esta provincia, porque ni está ni se le espera.

Hemos desbloqueado el CFA (Centro de Fabricación Avanzada), con el trabajo que ha costado. Tenemos una estrategia. Una estrategia con la industria auxiliar, porque esos fondos que hemos aprobado son para crear una matriz de industrias autóctonas en la provincia de Cádiz que sean las que tiren del carro en esta estrategia naval y aeroespacial, y que ahora venga el Gobierno de España a decir que va a montar un centro. Mire eso me suena a mi como, una vez más, un globo sonda para tapar el cierre de Airbus.

Tendrían que haber defendido como merecemos los gaditanos a esos trabajadores de Airbus en Puerto Real y a la permanencia de la planta abierta. La propia Airbus se ha quejado y ha dicho que el Gobierno de España ha tirado por tierra este sector.Falta poner en marcha el Plan Estratégico de Recuperación, que está paralizado. Y mientras que nosotros presentamos una enmienda para su desarrollo, ésta fue rechazada con los votos del PSOE y Podemos.

¿Qué más vamos a esperar de este gobierno socialista contra la provincia de Cádiz, a la que ha puesto un circulo rojo? Mientras, nosotros sacamos a pulmón la provincia desde la Junta.

–A todo ello se le une el fracaso de Las Aletas, hoy Logista, que lleva más de una década pendiente de su puesta en marcha, a pesar de contar con cuantiosos fondos para ello.

–No me gustaría ponerle ya el apelativo de fracaso porque sinceramente aspiro a poder culminar este proyecto. Estamos implicadas las dos administraciones y es el Gobierno de España quien está en los últimos y decisivos trámites para esa sociedad.

Es verdad que la burocracia es muy lenta, pero cierto es que hay un gran trabajo de los abogados del Estado que son los que están haciendo posible el que la situación tenga todo tipo de seguridad jurídica. No es una cuestión de voluntad política sino de resolución jurídica. Ahora mismo no me atrevería a dar plazos.

-Los últimos datos del desempleo no ayudan. Hemos sido de las pocas provincias donde el paro ha subido en noviembre, mientras bajaba en el conjunto de Andalucía y de España.

–Sí, pero en los cinco últimos años los datos interanuales han sido positivos. Esperamos que esta cifra haya sido fruto de las menores contrataciones con el fin del verano y esos contratos de mas que se producen y sigamos en una situación de recuperación del empleo.

LA RELEVANCIA DEL TURISMO

–¿Se está centrando demasiado la provincia en el desarrollo del sector turístico, frente al sector industrial?

–Lo que estamos implementando mucho son las políticas en materia turística pero también en otras. Hemos avanzado mucho en formación profesional para el empleo y tener una mano de obra cualificada en la industria estratégica. Estamos volcados en las políticas medio ambientales que generan empleo y estamos intentando diversificar, en materia turística, apoyando estratégicas en el mundo del caballo, el flamenco, como reclamos turísticos importantes.

El turismo nos ha dado una cifra este verano que nos enorgullece a todos. Eso es empleo, eso es infraestructuras. El turismo no se queda solo en turismo y punto y por eso no podemos menospreciarlo. Nos da buena marca y calidad y eso en paralelo nos permite afrontar otras inversiones.

–Hablemos de varios de los proyectos que la Junta de Andalucía tiene pendientes desde hace años en Cádiz capital, pero que son necesarios para el conjunto de la provincia. Como el nuevo Hospital Regional. Mientras se anuncia un nuevo complejo en Málaga, aquí seguimos esperando.

–Este Hospital, como siempre lo hemos dicho, no lo rechazamos. Estamos trabajando internamente. La propuesta de permuta que irá bien. Estamos dando pasos que próximamente podremos darlo a conocer de cara a la visibilización de como el proyecto va tomando cuerpo, en un proyecto de muchísima envergadura, de mucho más de 300 millones de euros y hay que hacerlo bien y con buena planificación.

–¿Indica eso que se está trabajando ya en la modificación del antiguo proyecto?

–Sin lugar a dudas.

–La Junta confían en los fondos europeos para financiar este Hospital. ¿Se garantiza su ejecución si al final no se logran?

–Nosotros estamos planificando el proyecto en paralelo a los fondos europeos. A través del plan de infraestructura, se está trabajando también con este proyecto. Que después sea posible enmarcarlo con los fondos europeos bienvenido sea porque nos harán falta. Si el Gobierno de España no nos permite invertir los fondos europeos en estas infraestructuras, tendremos que ver cómo va la planificación del plan de infraestructuras y podríamos empezarlo de forma inmediata o no. Lo primero es tener el suelo.

NO HAY DINERO PARA VALCÁRCEL

–¿Mantiene la Junta su negativa a asumir la financiación del traslado de la Facultad de Ciencias de Educación al viejo Valcárcel?

– Primero, el edificio no es de la Junta como para decir que la Junta no lo asume. Es además un edificio diferente, que necesita una rehabilitación en un entorno protegido y que tiene unas características distintas en lo que es una nueva infraestructura universitaria, que obligaría a un presupuesto elevadísimo.

Nunca nos hemos opuesto, lo que no podemos asumir es el presupuesto de esa rehabilitación. Siempre hemos dicho que la Universidad tenía fondos propios para abarcar ese proyecto, o que buscará alternativas para asumirlo. Evidentemente la Junta no se dedica a restaurar edificios como tal.

Si para la UCA es una prioridad la Facultad en Valcárcel, tiene el convenio en vigor y solo hacen falta los recursos económicos para lo cual la Junta está financiando a las universidades, a todas. Y para colmo dejándole a cero la deuda que hasta ahora, tras tantísimos años, tenía la Junta con la Universidad. Eso también lo tendremos que contar. Está en manos de la UCA, porque no podemos asumir el 100%.

–Pues en las cuentas fallidas de 2022 la Junta daba fondos a equipamientos en otras universidades.

–Como pasó con el Olivillo (Centro de Transferencia de la UCA) y tantas otras como el Llano Amarillo, que también tienen nuestra aportación. Pero en cuanto a Valcárcel, para nosotros es imposible que podamos asumir una obra de 40 millones de euros.

–¿Y cómo va la Ciudad de la Justicia, otro proyecto que acumula años de espera mientras se gastan millones en ciudades como Sevilla para la compra de los terrenos para su nueva sede judicial?

–La Ciudad de la Justicia se encuentra pendiente de firmar el convenio con el alcalde de la ciudad y éste lo ha suspendido hasta en tres ocasiones por su propia agenda. No sé si es que no quiere o es que no puede firmarlo.

Yo le pediría al alcalde de la ciudad que de manera urgente en su agenda prime el convenio el convenio para que podamos continuar con todos los trámites previos para la redacción del proyecto y a todo lo que es la obra.

Este gobierno está cumpliendo, muy lejos de los años de incumplimiento y de tomadura de pelo del gobierno anterior. Y le instamos antes de final de diciembre porque por lo contrario peligraría, y no sé si eso es lo que está buscando el alcalde. Me gusta pensar desde la buena fe que no es así, pero tras quitarlo tres veces de nuestra agenda pocas excusas le quedará.

–¿2022 será el año del tranvía?

–El tranvía ha avanzado muchísimo con este gobierno y tendremos las mejoras noticias espero que en el primer semestre del años. Tenga en cuenta que son muchos contratos que se han ido que ir poniendo en marcha; la formación del personal está al cien. El próximo año será el de la apertura del tranvía.

LAS RELACIONES CON KICHI

–No hay mucha sintonía entre el gobierno de José María González y el de la Junta en Cádiz.

–Nosotros siempre tenemos la mano tendida y estamos abiertos al diálogo. Otra cosa es cómo se lo tome el Ayuntamiento de Cádiz y la lealtad institucional que considere el alcalde la ciudad con la Junta de Andalucía, pero creo que con el diálogo por delante se entienden mejor las administraciones y todo el mundo. Y a mi es la política que me gusta aplicar, que es el que resuelve cualquier obstáculo en mayor o menor medida.

Los aspavientos entorpecen el diálogo. Las salidas de tono ensucian las puertas abiertas. Pero nosotros seguimos con la mano tendida siempre.

–¿Y sufren ustedes muchos aspavientos por parte del alcalde de Cádiz?

–Los vemos en muchas ocasiones por parte del alcalde con muchos proyectos de la ciudad, con situaciones vividas. Cada uno elige el tono que quiere tener con su responsabilidad pública.

–La pandemia sigue muy presente, con subidas en los contagios.

–Espero que las navidades los ciudadanos tomen conciencia y que seamos conscientes después de todo lo que hemos vivido y seamos conscientes de que los contagios se están produciendo cada día y en parte en cada fiesta que se celebran salen covid positivos, es verdad que con menos incidencia que en otros países.