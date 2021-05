Ana Mestre insiste en que el proyecto del nuevo hospital de Cádiz se ha presentado a la convocatoria de los fondos Next Generation

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, se ha mostrado taxativa cuando ha sido requerida este martes sobre las dudas acerca de si el proyecto del hospital se había presentado a los Next Generation. Mestre ha dicho este martes que iba a seguir el mismo discurso que hizo el día anterior Elías Bendodo, vicepresidente de la Junta: “Y es que nosotros, el documento sobre los Next Generation donde estaba el hospital de Cádiz así lo elevamos a la Consejería, así se ha elevado del Gobierno andaluz a Moncloa, al Departamento de Asuntos Económicos, y así hemos solicitado también un encuentro con el señor Rocha en el mes de marzo”.

En este sentido, ha recordado que se dio cita a Andalucía para mayo, “y esta se suspendió, por parte del Gobierno de España. Para tratar todos los asuntos, no solo este, sino todos los proyectos que estaban inmersos en ese documento, de cara a poder ser financiados con esos fondos extraordinarios europeos”, ha asegurado Mestre.

En una rueda de prensa en un acto sanitario en la delegación del Gobierno, ha insistido en que la intención del Gobierno andaluz, “como ya he dicho en muchas ocasiones, es que ese proyecto continúe, por eso estamos teniendo reuniones internas con quienes tenemos que tenerlas y desde luego tenemos capacidad y nos hacen falta 396 millones de euros. Por lo tanto, lo hemos remitido como proyecto a los fondos Next Generation pero también, siempre lo he dicho, que si esos fondos no existieran también este Gobierno seguiría trabajando para obtener los recursos necesarios y que el segundo hospital de Cádiz sea una realidad”.

La delegada del Gobierno autonómico se ha mostrado molesta y a la defensiva porque “si le hubieran hecho tantas preguntas sobre el nuevo hospital al anterior gobierno de la Junta de Andalucía, lo mismo hasta lo tendríamos ya construido. Pero bueno, es lo que nos toca a nosotros aun llevando dos años nada más al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía y gestionando una pandemia, e invirtiendo 20 millones de euros en la provincia de Cádiz en infraestructuras sanitarias, que eso vaya por delante porque en ocasiones parece que se olvida”.

Mestre afirma que asiste “atónita” a que se ponga incluso en duda que el segundo hospital para Cádiz aparezca en el Plan de Infraestructuras sanitarias 2020-2030 “porque así lo contempla ese documento y así fue comunicado hace ya además mucho tiempo”. Por ello, lamenta que “todos aquellos que vienen a echar tierra encima de las declaraciones y compromisos del presidente, de esta delegada, del consejero y de todo aquel miembro de la Junta de Andalucía que viene a Cádiz y se le pregunta por el segundo hospital, pues lo que hay es que decirle que le hubieran exigido lo mismo al anterior gobierno, que se ha llevado más de diez años con una valla puesta anunciando el segundo hospital y para él no hubo ni una primera piedra”.