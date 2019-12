Ana Fernández achaca a "un error humano" que no hubiera nadie del equipo de Gobierno en el pregón de la Navidad

"Ha sido algo tan sencillo como un error humano". La portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha pedido disculpas por la ausencia de los concejales de Adelante Cádiz en el pregón de la Navidad del pasado sábado, lo que hizo que el portavoz del Partido Popular, Juancho Ortiz, tuviera que presidir el acto.

Fernández afirma que se produjo una descoordinación y que la persona que tenía que haber llegado tuvo un problema y no le dio tiempo a asistir, por lo que aseveró que "no hay ninguna intención oculta detrás de ello". Así, ha afirmado que ha sido un error de organización y que no debe volver a ocurrir. Por último, ha recordado que todos los años han acudido a este acto: "de hecho el año pasado estuve yo misma acompañando a la concejala de Fiestas de entonces, María Romay".