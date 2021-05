La concejal de Enseñanza del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha confirmado que Alcaldía ha recibido una respuesta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la carta que recientemente le remitía José María González pidiéndole una reunión para tratar la cuestión del posible cierre de la planta de Airbus de Puerto Real.

Pero la respuesta, según Fernández, no ha sido todo lo satisfactoria que podría haber sido. "Le ha respondido que no se van a reunir. Me parece una deslealtad que un presidente socialista no tenga a bien sentarse con el alcalde en un asunto de viital importancia como es el cierre de Airbus". "Lo lamentamos y nos parece un desprecio", ya que, según estima Ana Fernández, es una de las máximas preocupaciones que tiene tanto este gobierno como la ciudadanía de la Bahía de Cádiz.

"Cuesta entenderlo", según reitera la concejal del equipo de Kichi. "Quizás no tenga un hueco en la agenda pero siempre se puede buscar una opción intermedia. Es lamentable y es un ejemplo más de lo olvidado que tienen al sur del sur".

Sobre el conflicto laboral creado en torno al posible cierre de la factoria de Airbus de Puerto Real, la concejal se reafirma en que "seguiremos estando al lado de los trabajadores y trabajadoras y no vamos a aceptar ninguna decisión que pase por el cierre de la factoría. Lo tenemos muy claro y seguiremos con ellos hasta que ellos nos digan".

En cuanto a la posible decisión sindical en la que algunas formaciones se inclinan por el cierre de Puerto Real a favor del mantenimiento de la factoría de El Puerto, Ana Fernández dice que "habrá que hablar ahora con los sindicatos para ver cuáles son las vías de lucha que plantean y cómo entienden el futuro de la Bahía que es lo que ahora nos estamos jugando".