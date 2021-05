Gobierno y sindicatos se alinean con Airbus para enterrar a la planta de Puerto Real

La salida de la planta de Puerto Real del grupo Airbus y la centralización de la producción –la civil y la militar- en el CBC de El Puerto es una propuesta que el Gobierno de España, junto con las federaciones de CC.OO y UGT, ha lanzado a la compañía. Airbus, que tiene claro que no quiere mantener dos centros industriales en la bahía de Cádiz, la ha recibido con los brazos abiertos y, ahora sí, se sentará a negociar. Esta era una de las opciones que barajaba la compañía. Las otras dos eran la venta o enviar toda la producción a Getafe.

La “fusión” de plantas se refleja en la propuesta a la que este periódico ha tenido acceso, y que está firmado por el Secretario General de Industria, Raúl Blanco; el Secretario General de la Federación Estatal de Industria de CCOO, Agustín Martín; y el Secretario General de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT FICA), Pedro Hojas. Una vez más, en Madrid, se decide el futuro de la Bahía de Cádiz que asiste perpleja a una nueva sentencia de muerte de uno de los pilares industriales del Bahía.

Evitar el cierre de Airbus Puerto Real, como desde hace meses vienen pidiendo a gritos los trabajadores, el comité de empresa de Puerto Real y el Comité Intercentros, formado en su mayoría por los sindicatos firmantes de la propuesta, parece que no será posible. El Gobierno y los sindicatos mayoritarios lo proponen y la empresa está deseando. La suerte ya está echada.

En la propuesta, en la que se tratan aspectos de la situación de Airbus en toda España, existe un punto específico sobre el futuro del sector aeronáutico en la región de Cádiz. En él, se detalla que el objetivo del Gobierno y las Federaciones con la colaboración de Airbus, sería la “consolidación de los centros de Airbus en Cádiz en un polo industrial de primer orden internacional en dicha región”. Es decir, mantener solo una de las dos plantas de Airbus en Cádiz. Las Federaciones solicitan a la Dirección del Grupo Airbus que el centro de trabajo del CBC de El Puerto pase a estar adscrito a Airbus comercial con el objetivo de “asegurar e incrementar la presencia de la división de Airbus comercial en la zona sur”, y en particular en la bahía.

Para él se propone la incorporación de nuevas tecnologías, que sea un elemento tractor para otras industrias auxiliares y que se le asignen futuros programas y actividades industriales, teniendo en cuenta la capacidad de crecimiento dentro del polígono Tecno-bahía.

Para la fusión en un único polo industrial ya hay fecha: principios de 2023, y una hoja de ruta hasta entonces. Dice la propuesta que, al menos durante 12 meses, no se producirá ninguna transferencia de carga de trabajo del centro de Puerto Real a otros centros del Grupo Airbus y que se mantendrá todo el empleo del personal de taller existente en Puerto Real durante los años 2021 y 2022, hasta el efectivo desarrollo del polo industrial de Cádiz. Para el caso de las funciones transversales se podrán realizar transferencias a otros centros de trabajo del grupo en España, con el compromiso de retorno prioritario cuando haya nuevas necesidades en Cádiz.

Así, durante los años 2021 y 2022 se realizarán las adaptaciones industriales y organizativas necesarias, con el fin de capacitar al CBC para mantener las cargas de trabajo que ahora hay en Puerto Real en la bahía de Cádiz: Del A330 y A350, a partir del 1 año desde la firma del documento; así como la transferencia de la carga de trabajo del A320.

En definitiva, vestir una fábrica desvistiendo a otra. Puerto Real, que perdería su capacidad productiva, se reservaría para la creación de un “Centro Aeronáutico Industrial 4.0”, en cuyo proyecto habrá que ahondar en las negociaciones porque en la propuesta se resume en un párrafo. “Las administraciones públicas, con la colaboración de Airbus y el concurso del Clúster Andalucía Aerospace, sobre la base de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía y haciendo uso de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de las convocatorias para las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, se comprometen al establecimiento de un Centro Aeronáutico Industrial 4.0 en Puerto Real, para el desarrollo de aplicaciones (robóticas, digitales, automáticas, de fabricación aditiva e impresión digital, etc.), que complementará el proceso de creación de empleo, preferentemente en el sector aeronáutico, en la bahía de Cádiz”, dice.

Iniciativas que, inevitablemente, recuerdan y mucho al Centro de Fabricación Avanzada (CFA), que surgió de un acuerdo alcanzado en 2016 entre la Junta, la Universidad de Cádiz y las dos principales industrias de la Bahía, Navantia y Airbus, para crear un centro que impulsara la I+D+I, que se implantaría en unos terrenos de la Agencia Idea, precisamente frente a la planta de Airbus, en los terrenos de la antigua Delphi.

SUSPENDIDAS LAS MOVILIZACIONES

El anuncio que confirma el plan de sentencia para Airbus Puerto Real, lejos de desatar las protestas en el polígono El Trocadero, ha tenido el efecto contrario. Las protestas que se vienen manteniendo desde hace varios meses se han suspendido. También se ha “paralizado” la huelga anunciada para este viernes y la huelga indefinida que se iba a iniciar el lunes.

Esta decisión, tomada en el seno del comité interempresas por cuatro de los cinco sindicatos que lo componen (CCOO, UGT-AIRE, ATP-SAe y SIPA), no se ha entendido por gran parte de la plantilla de trabajadores. No se explican cómo una planta que hace unos años paró su producción durante una semana por el despido de un trabajador, solo haya parado unas horas cuando la amenaza de su cierre es más que clara.

Dice el Comité interempresas, del que se desmarca el sindicato CGT, que con la suspensión de las movilizaciones dan “máxima prioridad a la negociación y confían en la voluntad de las partes". Negociar con paz social. Tampoco tendría sentido iniciar una huelga contra una propuesta en la que, al parecer, tanto gobierno como sindicatos y la empresa parecen coincidir.

Pero no todo el comité va en la misma línea. Anunciar la intención de cerrar Puerto Real y que inmediatamente después se suspendan las movilizaciones, se entiende desde el sindicato CGT como “una traición de los sindicatos de clase y del Gobierno que se hace llamar el más progresista de la historia”. Por eso, la asamblea que se celebró este jueves en el interior de la factoría fue muy tensa. Una de las más broncas de las que se han celebrado desde que se originó el conflicto.

En ella, el presidente del comité de empresa de Airbus Puerto Real, Juan Manuel Trujillo (CC.OO) manifestó que las movilizaciones estaban motivadas por la actitud poco activa de la empresa, que no había mostrado interés por negociar con los comités, y que ahora sí se van a sentar en una mesa de negociación. “Ahora tenemos la oportunidad de comprobar hasta qué punto se pueden desarrollar acuerdos con la empresa y siempre podemos volver a las movilizaciones y la huelga que se ha paralizado, no suspendido”.

También insistió Trujillo en que la propuesta realizada a Airbus por las federaciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT, junto al Gobierno de España, "va en la línea de que no se pierda ningún centro de trabajo en España, incluido Puerto Real". “Si tan convencida está la dirección de que la salida y solución de los trabajadores y de esta planta pasa por el cierre y traslado a otro lado, ¿por qué no lo ha hecho ya? ¿Por qué no hay una decisión de esas características?”, dijo.

Sin embargo, el documento que CCOO y UGT junto con el Gobierno han enviado a Airbus, nada dice de mantener abierta la planta de Puerto Real. Todo lo contrario, se pretende trasladar la producción a otras fábricas y situar en Puerto Real el Centro Aeronáutico Industrial 4.0 en Puerto Real, que también está muy supeditado a las ayudas europeas.

“Habrá Huelga sí o sí”

Oficialmente, este viernes no habrá huelga de trabajadores, pero no han sido pocos los empleados que, alentados principalmente por el sindicato CGT se mantienen en su decisión de secundarla. Habrá piquetes y hoy se intenta movilizar al mayor número trabajadores. Este mediodía se celebró un encuentro con representantes de la industria auxiliar para que no se bajen del carro de las movilizaciones. “No podemos olvidarnos que la plantilla de Airbus será recolocada o tendrá salidas negociadas, pero los trabajadores de las contratas volverán a ser, una vez más, los más perjudicados”.