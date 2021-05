Reacciones al cierre de Airbus: La Junta pide mantener un "proyecto potente" de Airbus en Puerto Real

Las reacciones a las últimas noticias sobre el cierre una de las plantas de Airbus en Cádiz, confirmadas ayer por el presidente de la firma en España, se han sucedido a lo largo de la jornada. El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha defendido la importancia de mantener un "proyecto industrial potente" de Airbus en Puerto Real, aunque ha matizado que la decisión está en el "tejado" de la empresa.

Velasco ha asegurado que, tras todas las conversaciones con la compañía, el Ministerio y todos los agentes sociales, especialmente con los sindicatos, la Junta ha defendido "que el empleo debe mantenerse estable, que no haya pérdida de empleo y, además, que la factoría de Puerto Real no se cierre". "Esta ha sido la postura que hemos mantenido desde el principio, incluyendo esta semana, donde el Ministerio lazó una nota con el apoyo de los sindicatos en esta misma línea que nosotros hemos ido marcado desde el principio. Ahora bien, al final es una empresa privada, Airbus, la gestora de todas las instalaciones y está en su tejado la decisión de qué va a hacer", ha manifestado.

En todo caso, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico siempre va a apoya los derechos de los trabajadores que están trabajando en el área de la Bahía de Cádiz para que esta provincia y Andalucía "siga contando con un sector aeronáutico potente".

Y ello, según ha añadido el consejero, porque se trata de una actividad "fundamental para el desarrollo industrial, un sector muy tecnológico que genera un valor añadido por empleado que es cuatro veces superior a la media de los sectores".

"En fin, hay muchos motivos que alientan el que Airbus continúe en la Bahía de Cádiz con un proyecto industrial potente", ha resaltado el titular de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

Susana Díaz (PSOE)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha abogado este jueves por salvar las dos plantas de Airbus de Cádiz y ha considerado intolerable e inaceptable el cierre de una de ellas tras el compromiso de la Junta, el Gobierno y la empresa de hacer lo posible por mantenerlas.

La precandidata a la presidencia de la Junta, que ha visitado Diezma (Granada), ha defendido también el mantenimiento de la plantilla porque, dice, hay posibilidades de crecimiento y mercado. Por ello, ha pedido la implicación de las administraciones para garantizar el empleo y que las dos plantas permanezcan abiertas.

"No se puede tolerar ni aceptar que se vaya a cerrar una planta de Airbus cuando ya hubo manifestaciones el propio presidente de la Junta, de la empresa y del Gobierno de que se iba a hacer todo lo posible por salvar las plantas", ha incidido.

Teresa Rodríguez

La parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez ha calificado de "golpe de efecto" las declaraciones del presidente Airbus España, Alberto Gutiérrez, en las que señalaba que la planta de Puerto Real es "económicamente insostenible", ya que, según ha argumentado, son "para tratar de convencer de que no es posible mantener la producción de la planta". Por ello, ha asegurado que no van a dar por "perdida esta batalla".

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha calificado de "absolutamente inaceptable" la posibilidad de cerrar Puerto Real. "No vamos a aceptar sin pelear una solución que pase otra vez por el centro tecnológico de marras, que se lleva un montón de subvenciones públicas para luego no dejar absolutamente nada", ha añadido. "Ya lo hemos vivido demasiadas veces en la Bahía de Cádiz en otras ocasiones y no vamos a aceptarlo de buen grado en otra ocasión", ha asegurado Rodríguez.

La parlamentaria andaluza ha afirmado que espera que continúen las manifestaciones y la huelga si la posición de la empresa sigue siendo la misma. "Estaremos del lado de los trabajadores en defensa de la planta hasta el final", ha concluido Rodríguez, que ha añadido que "la respuesta de la sociedad gaditana tiene que ser de nuevo que Puerto Real no se cierra y El Puerto tampoco".

Andalucía x Sí

Andalucía por Sí (AxSí) ha manifestado que tras varias semanas de "lucha y de reivindicaciones laborales y sindicales" por la planta de Airbus en Puerto Real "los malos presagios se han cumplido". En este sentido, ha añadido que el posible cierre "demuestra que el Gobierno se limitó a engañar y a dar titulares vacíos".

"No entendemos como al Gobierno, que presume de ser progresista, de izquierdas y obrero, no se le cae la cara de vergüenza al descubrirse que solo se han dedicado a dar titulares vacíos para acallar a los trabajadores y no han sido capaces de mediar con la multinacional para exigir el cumplimiento de los acuerdos laborales y la responsabilidad con el tejido productivo de una provincia que siempre ha facilitado su desarrollo empresarial", ha explicado en una nota María José Jiménez, coordinadora territorial de AxSí.

Asimismo, ha afirmado que trasladar al personal puertorrealeño a la planta de El Puerto de Santa María "esconde un nuevo engaño porque se trata de una planta que ni quiera es oficial Airbus, sino que basa su relación filial con la matriz de Airbus a través de una vinculación de terceros".

"Si los trabajadores no son productivos en Puerto Real tampoco lo serán en El Puerto", ha manifestado Jiménez, que ha añadido que "todo este conflicto está basándose en ideas inventadas y falacias porque Puerto Real da beneficios a la empresa, tiene un alto nivel de cualificación y tecnificación, y es muy productiva".

Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se preocupa y acude a Getafe para aplaudir allí los actos promocionales y de marketing de la empresa pero no va a ser capaz de venir a Puerto Real a dar la cara y comprometerse con los trabajadores y las familias que se quedan en la estacada".

"Este es el claro ejemplo de un Gobierno que no se preocupa por los trabajadores, de un partido que hace años debería haber eliminado de sus siglas la O de obrero, y de unas instituciones que nunca están en Cádiz cuando se les necesita", ha finalizado la coordinadora territorial de AxSí.

Podemos

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Isabel Franco, ha calificado de "barbaridad" y "contradictorias" las afirmaciones de Alberto Gutiérrez, presidente de Airbus España, sobre el cierre de la planta de Puerto Rea. Además, ha pedido al Gobierno que amplíe su participación en Airbus para garantizar los puestos de trabajo en la planta puertorrealeña.

En una nota, Franco ha resaltado que "la empresa prevé una mejora sustancial de sus cifras de negocios en 2021, cuando se establezca la normalidad en la aviación civil, para lo que ya falta muy poco". Asimismo, ha destacado que el plan de viabilidad propuesto por Gobierno y sindicatos "demuestra que Puerto Real está en condiciones para seguir operativa".

En este sentido, ha señalado que que la factoría que se ubica en Puerto Real, Airbus Operaciones, "es la que más beneficios estaba dando a la empresa antes de la pandemia" por lo que sería "un contrasentido irse de la Bahía de Cádiz y cerrar esta planta".

Así, la diputada de Unidas Podemos ha hecho un llamamiento en esta línea al Gobierno central para que aumente el peso del Estado en las empresas estratégicas y "no dejar toda la decisión en manos de Airbus". Para ello, según ha indicado, "debería empezar a plantearse ampliar la participación pública para garantizar así su viabilidad".

Por último, Isabel Franco ha pedido al Gobierno central que "siga negociando con propuestas serias y fuertes, como lo está haciendo hasta ahora, para garantizar los puestos de trabajo y, sobre todo, lanzar un mensaje de que no se puede desmantelar el tejido industrial de Andalucía y de la Bahía de Cádiz".