Alumnos de San Felipe Neri piden repetir el examen de Matemáticas II

Un grupo de alumnos de Biosanitario del colegio San Felipe Neri han enviado una carta a la vicerrectora de alumnos de la UCA para pedir la repetición del examen de Matemáticas II, que tuvo lugar el pasado 13 de junio en la Facultad de Medicina.

Los estudiantes apuntan a que en ese examen en concreto existió "no solo una errata en una de las preguntas, sino un error de formulación en el ejercicio que dificultó el poder continuar el examen y perder un tiempo muy necesario que después no fue añadido". Aseguran que "al contrario de lo que afirman las universidades, el error se avisó casi a los 30 minutos, haciéndonos estar un tercio del examen perdiendo el tiempo inútilmente. Por el contrario, en otras sedes de Cádiz sí se dieron hasta 20 minutos añadidos a la hora y media del examen"

"Somos alumnos que no nos basta con aprobar, sino que en la mayoría de nuestros casos necesitamos una nota muy alta y este grave inconveniente nos ha perjudicado en la asignatura que más pesa para la mayoría, ya que Matemáticas II puntúa tanto en la general como en específica. Por todo ello, pedimos igualdad de oportunidades para todos debido a que, como hemos dicho, los tribunales arbitrariamente y sin criterio decidieron conceder 20 minutos extras en otras sedes mientras que en la nuestra, Facultad de Medicina, no se hizo", continúan con su escrito.Por este motivo, solicitan la repetición de la prueba "voluntariamente sin que afecte la nota a los que no quieran presentarse de nuevo. Este problema se dio lugar en Cataluña en el año 2013 y esta fue la manera que tuvieron de solventarlo", aseguran.

"También solicitamos la rectificación del escrito publicado por la Universidad en el que afirmaban que el error se solventó a los pocos minutos y que se concedieron 10 minutos extra en todas las sedes, cuando la realidad es que se tardó entre 20 y 30 minutos en avisar del error y sólo en ciertas sedes se concedió tiempo extra", concluyen.