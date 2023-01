Alcohol y condones para viajar al Carnaval de Cádiz

La agencia de viajes granadina Emycet está comercializando a través de las redes sociales una excursión de un día para participar de lleno en el Carnaval de Cádiz en la que se incluye no sólo el transporte sino que se garantiza llegar contentito, ya que en el trayecto la organización reparte vino tinto para todos los que lo deseen y otros alcoholes algo más fuertes si se trata de grupos más numerosos.

Al alcohol le suman lo que ellos bautizan como el "preservativo feliz", por lo que el anuncio que está circulando por las distintas redes sociales está provocando reacciones de rechazo contra la organización de esta excursión del tipo "qué poco han entendido lo que significa Cádiz, nuestro Carnaval y del daño que le hacen a los jóvenes con cosas así. Lo he visto en redes, pensaba que era una broma y cuando me metí en su web comprobé que era verdad...".

Una tal Sonia comenta igualmente que "qué vergüenza! Nuestro Carnaval es mucho más que eso! Qué triste llegar a esto y lo desprestigiemos de esa forma!".

Otra usuaria de Facebook lamenta que "desgraciadamente no es nuevo, hace años que se hace y es la misma agencia. Ojalá hubiese algo que impidiera esa salvajada. Es una pena que vendan Cádiz en Carnaval como un botellódromo, por todo; por el carnaval, por la ciudad, por nosotros y por los propios chavales... Una vergüenza que esto se permita y sea lícito. Aunque no sé hasta qué punto lo es. Un peligro traer a gente que se va emborrachando en un autobús y llega ya ciega, no sé. No lo veo. Rifando alcohol, condones... en fin, un caldito de cultivo bueno".

En la promoción de este viaje a Cádiz se incluye un cartel muy explícito en el que la empresa Emycet se vanagloria de que "miles de personas cada año viajan y disfrutan del Carnaval de Cádiz" contratando con ellos este servicio en el que, desde 18 euros, se incluye, además del bus de ida y vuelta, con salida desde toda Andalucía, "¡¡Tinto de verano para todos!! Botella de alcohol de regalo por cada diez personas, sorteo de megapack botellón por bus, sorteo de camisetas carnavaleras, pata de jamón al mejor disfraz, preservativos felices, ruta por la ciudad por la tarde" y, de manera opcional, la entrada a una discoteca de la Punta de San Felipe.

Para curarse en salud, en la web de esta agencia de viajes, a la vez que piden a sus potenciales clientes que elijan entre ron, vodka, ginebra o whisky, lanzan un mensaje en el que piden cordura: "Cuando veas personas cantando en la calle respeta a los que disfrutan de esta poesía callejera , las agrupaciones y las coplas son la esencia del carnaval de Cádiz. Promueve el respeto y el civismo en la ciudad y consume de manera responsable".

Una promo de Cádiz con antecedentes

Efectivamente no es ésta la primera vez que agencias de viaje de toda España alimentan con estas promociones la imagen del Carnaval de Cádiz como si fuera un mero botellódromo en el que se viene a consumir alcohol y sexo sin medida ni control. De hecho, en enero de 2015 ya vendía a través de las redes sociales este tipo de viajes.

En ese momento, los partidos políticos, asociaciones y diversos colectivos sociales reaccionaron mostrando su repulsa a este tipo de imagen y a este tipo de excursiones que dañan de manera evidente la imagen de la ciudad y de la fiesta del Carnaval.

En aquel entonces, la persona que ocupaba la Concejalía de Fiestas, Vicente Sánchez, salió a los medios diciendo que “Nosotros podemos ofrecer mucho más y lo vamos a demostrar”, enfrentándose así a aquellos que comparaban la fiesta del Carnaval con el turismo de exceso, desenfreno y borrachera de Magaluf. “Nosotros podemos ofrecer esa singularidad que tiene el Carnaval de Cádiz, esa cultura en la calle que no tienen otras localidades y esta arma la vamos a utiliza”, aseguraron desde el Ayuntamiento de Cádiz, entonces en manos del Partido Popular.