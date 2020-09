Aguas de Cádiz activa este lunes los trabajos de limpieza de la red de saneamiento del centro

La empresa municipal Aguas de Cádiz inicia a partir de este lunes, 14 de septiembre, los trabajos de limpieza de choque y control de la red de saneamiento en la zona centro de Cádiz para prepararla ante las habituales lluvias del otoño y reducir así los riesgos de inundaciones. El mantenimiento permanente de las redes es necesario aun cuando ya no se den las inundaciones que soportaba esta zona hace unos años gracias a las obras que Aguas de Cádiz ha realizado en los últimos tiempos en el entorno de la plaza de San Juan de Dios.

Cabe recordar que la empresa municipal de agua llevó a cabo importantes obras en la galería subterránea de San Juan de Dios -el colector más grande de la ciudad- construido hace más de 80 años y que no se había limpiado nunca, así como en la estación de bombeo de la propia plaza de San Juan de Dios.

La limpieza de la zona centro se intensificarán en calles que necesitan una especial atención por sus características físicas y se han adaptado los horarios para reducir las molestias a los vecinos, a los comercios y a los transeúntes. Como en años anteriores, el plan de mantenimiento y control de la red de saneamiento de Aguas de Cádiz establece que los colectores, los imbornales y las estaciones de bombeo deben ser revisadas periódicamente para detectar injerencias y comprobar las conducciones en aspectos básicos de conservación y limpieza y acomete estos trabajos de limpieza de choque y revisión de las redes al menos dos o tres veces al año dependiendo de las zonas.

De acuerdo con las asociaciones vecinales y de comerciantes, y en la medida de lo posible, la planificación horaria hace compatible los trabajos a realizar con la actividad comercial que, salvo contratiempos puntuales, se realizan en horario de 7 horas a 11 horas en calles principales y de 11 horas a 14 horas en calles secundarias o adyacentes.

La planificación de estas tareas se ha divido en cuatro fases de ejecución de una duración aproximada de una semana cada una. Del 14 al 20 de septiembre se acometerán las limpiezas desde la plaza de San Juan de Dios hasta y la plaza de San Agustín, de la calle San Francisco y de calles adyacentes. La segunda semana se limpiarán Ancha y Columela, la tercera semana se trabajará en las calles Rosario y Mendizábal y se terminará este plan de choque en las calles Nueva y en otro tramo de San Francisco.

Estos tramos a limpiar, debido principalmente a la ausencia de pendiente, presentan una alta concentración de residuos, detergentes y restos de obras que quedan depositados en las tuberías y que es necesario eliminar antes de las lluvias del invierno. Los trabajos se realizarán con un equipo de refuerzo formado por dos parejas de operarios de limpieza de alcantarillado y dos camiones, según las necesidades que ofrezca cada vía. Este equipo se une a los que realizan los trabajos de limpieza y mantenimiento de forma continua durante todo el año.

El contrato del servicio de mantenimiento integral de la red de saneamiento de la ciudad firmado en 2018 se propone, entre otras medidas, triplicar los kilómetros de red de alcantarillado que se limpian actualmente al año, es decir, pasar de limpiar 19 a 60 kilómetros al año.

Por otra parte, Aguas de Cádiz insiste en la necesidad de no tirar al inodoro toallitas higiénicas, pañales de bebés, algodones, etc., puesto que no se diluyen en la red y producen atascos y roturas en las tuberías, bloqueos en las estaciones de bombeo y problemas en la estación depuradora de aguas.