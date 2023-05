Aguas de Cádiz ha reducido en una década a la mitad el porcentaje de agua no facturada

Aguas de Cádiz asegura que el agua no facturada ha pasado de ser el 36% en el año 2012 al 17% en el 2022. En la última década, el porcentaje de agua no registrada se ha reducido a la mitad gracias a diferentes acciones que se están llevando desde la empresa municipal, como la detección temprana de fugas, la renovación de la red de abastecimiento y las campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre un uso eficiente del agua que han promovido un aumento de avisos por averías en la red. Durante este tiempo, se ha reducido en 2.940.430 m3 el agua que anualmente no se factura, una cifra muy importante en el contexto de cambio climático en el que nos encontramos.

En terminología técnica, el agua no facturada se refiere a la diferencia entre el agua que entra de la red de alta a la ciudad y el agua que finalmente se factura. Este dato recoge la suma de las pérdidas de la red, las pérdidas en las acometidas, imprecisiones de medidas en contadores y los consumos no autorizados. La empresa municipal explica que actualmente el agua no facturada se sitúa en un 17%, un dato muy favorable ya que, por ejemplo, esa cifra llegó a alcanzar desde que se tienen registros un máximo del 40% en el año 2007.

Además, Aguas de Cádiz sitúa las pérdidas físicas en la red (la suma de pérdidas en la red y pérdidas en acometidas) en un 10%, una cifra que se sitúa por debajo de la media nacional. La empresa municipal de aguas explica que se ha registrado una importante disminución de las pérdidas de agua por fugas de la red de abastecimiento de la ciudad. En concreto, detalla una reducción de 643.636 m3 en el último año. El departamento técnico lleva trabajando en este aspecto desde 2015 con un plan basado en la detección de fugas y la renovación de la red de tuberías, y con el que ha conseguido un descenso del 34,52% con respecto a 2021.

El departamento técnico de la empresa ha creado un sistema de control de fugas temprana. “Cada día nuestro personal revisa y trabaja sobre un programa informático que detecta los puntos en los que se produce un aumento inesperado de consumo de agua en la red”, explica Jesús Oliden, gerente de la empresa municipal. “También queremos agradecer la implicación de la ciudadanía en la detección de fugas que nos avisa en el momento en que detectan averías”, puntualiza Oliden.

Además, la empresa realiza anualmente dos campañas de detección de fugas en las que se lleva a cabo una búsqueda exhaustiva y localización de cualquier punto que pierda agua en la red e inmediatamente se repara. Para ello, el equipo técnico cuenta con una empresa especialista en el sector que dispone de equipos y maquinarias de alta tecnología y precisión.

“Desde Aguas de Cádiz trabajamos para hacer frente a la situación de escasez de agua en tres grandes bloques: campañas de sensibilización a la ciudadanía para reducir el consumo como la actual RETO 100, disminución de agua no facturada y pérdidas en la red y, por último, creación del sistema terciario para uso de agua regenerada en riego y baldeo para lo que ya hemos preparado un Plan Director”, ha destacado Oliden.

Desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) aseguran que en España las redes de distribución de agua pierden un importante porcentaje del agua que transportan, según datos oficiales de los operadores de agua pública. “Nos escandalizamos de que nuestras tuberías tengan fugas, pero para mejorar esta situación es necesaria una importante inversión en infraestructuras hidráulicas desde todos los organismos competentes”, recalca Luis Babiano, gerente de AEOPAS.

Expertos como Babiano insisten en la importancia de reducir las pérdidas, en la Agenda 2030 Europa propone reducirlas al 10%, cifra en la que se sitúa actualmente la ciudad de Cádiz. “Estamos orgullosas del trabajo realizado en estos años y de haber conseguido las directrices europeas. Siempre decimos que tendemos a la excelencia por lo que seguiremos avanzando en este aspecto”, ha señalado Ana Fernández, presidenta de Aguas de Cádiz.

“Somos conscientes que el gran cambio lo veremos reflejados con la digitalización de la empresa, cuando se instalen contadores individuales de telegestión y el consumidor pueda ver en tiempo real cuántos m3 gasta, o el propio operador público pueda mandar una alerta si encuentra un consumo excesivo”, ha querido puntualizar Fernández.

Aguas de Cádiz también se encuentra avanzando en este aspecto y así lo ha reflejado en el proyecto presentado en la primera convocatoria del PERTE estatal de digitalización que presentó en enero junto a Chiclana Natural, poniendo en valor un sistema de cogobernanza del Ciclo Integral del Agua.