Adelante insiste en reclamar la tasa turística para Cádiz

Adelante Cádiz sigue en su empeño de reclamar el establecimiento de la tasa turística en la ciudad; una demanda que viene repitiendo de manera permanente en las últimas semanas y en la que cuenta con el apoyo de las siglas a nivel andaluz.

De hecho, ha sido el portavoz de Adelante Andalucía en el parlamento, José Ignacio García, quien se ha personado en la ciudad, a las puertas del Ayuntamiento, para volver a pedir es tasa que tendría que abonar “cada turista que venga y pernocte en cualquier municipio andaluz”, lo que le supondría “entre 0,75 céntimos en pensiones y hostales a 5 euros en cruceros, dependiendo de la categoría del alojamiento”.

Ha explicado García que todo el dinero recaudado a través de esta tasa “se destinaría al 50% entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, siempre con carácter finalista, para políticas contra la emergencia climática y para crear vivienda pública en régimen de alquiler”. “Es la única forma de que el turismo empiece a ser un poco más sostenible y que, al menos, sus beneficios reviertan directamente en la ciudadanía, de la que una gran parte son trabajadores y trabajadoras del sector turístico”, ha reivindicado el parlamentario andaluz.

A tenor de esto, el portavoz de Adelante en el Ayuntamiento, David de la Cruz, ha insistido también en no entender “por qué el alcalde de Cádiz no quiere que el Ayuntamiento reciba más de cuatro millones de euros al año para invertirlos en la ciudad”, que es la cifra que ha calculado Adelante que percibiría el Consistorio. “De nuevo estamos ante un alcalde que antepone la defensa de los intereses del PP por encima de los intereses de la ciudad a la que debe representar”, ha trasladado De la Cruz, que defiende esta tasa como medio de que “el turismo aporte a todos los vecinos y vecinas de Cádiz, y que se beneficie la ciudad en su conjunto y no sólo unos cuantos como ocurre ahora”.

Ante esta nueva reclamación, el alcalde ha vuelto a insistir en optar por la búsqueda de otras vías que no repercutan en el bolsillo del turismo, “que ya genera muchos beneficios en la ciudad”. Además, abogaba por el diálogo y la altura de miras para evitar “la fórmula de cóbrese y prohíbase, que es la que utiliza este partido”.