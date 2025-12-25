Así será el 98º crucero de instrucción del Elcano en 2026: Desde Cádiz a once ciudades de ocho países en un itinerario de casi seis meses

El buque escuela de la Armada cuenta ya los días para iniciar su próximo viaje, el que será ya nada menos el 98 curcero de instrucción. El Juan Sebastián de Elcano, con las obras recién terminadas en Navantia para su puesta a punto, partirá de Cádiz el próximo 10 de enero, para emprender desde aquí una naevgación que llevará por ocho países y con ciudades -además de la capital gaditana- durante casi seis meses. Está previsto que su vuelta sea el 31 de julio.

El itinerario preparado por la Armada para esta travesía le llevará principalmente por puertos del Caribe y EEUU, como ya confirmó a este medio su comandante, el capitán de navío, José María de la Puente Mora-Figueroa. Si en el anterior se cirunnavegó Suramérica, en esta ocasión el protagonismo se llevarán los países del centro del continente americano además el país estadounidense, con el que la Armada quiere celebrar la efermérides de los 250 años de su independiencia y de su marina.

Pero antes, el Elcano recorrerá de una punta a obra el Caribe. Tras salir de Cádiz el 10 de enero, parará en Tenerife para iniciar el cruce del oceáno Atlántico durante casi un mes, llegando a Puerto España, en Trinidad y Tobago el 16 de febrero. Luego vendrá San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Vera Cruz, Puerto Limón en Costa Rica y la isla de Curazao, donde atracarán el 2 de mayo.

En Nueva York por el 4 de julio

A partir de ahí comenzará el recorrido por EEUU. El Elcano visitará varias ciudades y estará en la regata 'Sail 250' de grandes veleros, como parte de la celebración de la independencia. En una fecha tan señalada como es el 4 de julio, el buque escuela español estará en Nueva York para participar en los actos principales donde la representación de la Armada española será importante. Y que no solo estará el bergantín goleta sino que también se espera la presencia del buque Juan Carlos I, su buque insgnia, con el grupo expedicionario de combate Dédalo en su despliegue de 2026.

Desde ahí, el 8 de julio iniciará la vuelta, atracando directamente en Cádiz el día 31 de julio, sin pasar por Marín, donde tradicionalmente terminan su instrucción con la entrega de despachos los guardiamarinas. La vuelta más tardía por la participación en los actos de la US Navy harían al buque escuela, según el calendario previsto por la Armada, parar directamente en la ciudad gaditana para ir a su base de La Carraca en San Fernando, donde empezar rápidamente sus obras para el siguiente viaje.

Y es que, como adelantó Diario de Cádiz, el Juan Sebastián de Elcano realizará dos viajes en 2027 como motivo del centenario la construcción del buque escuela de la Armada: primero, el hispanoamericano, en enero de 2027 y la vuelta al mundo partiendo en septiembre de ese mismo año y volviendo en junio de 2028.

Itinerario de XCVIII crucero de instrucción del Juan Sebastián de Elcano

