Un recorrido por las grandes obras del 'Elcano' en Navantia San Fernando: "Estamos haciendo un buen trabajo"
El astillero culmina la varada de 2025 y culmina las obras que se han venido realizado desde hace siete años de cara al centenario del buque escuela de la Armada
El 'Juan Sebastián de Elcano' sale de Navantia para iniciar pruebas de mar
Las obras singulares para el cumplimiento del centenario del buque escuela de la Armada se han dado por finalizadas por parte de Navantia tras siete años de trabajo y con una última varada de tres meses en San Fernando. Este año, la unidad de negocio de Reparaciones de Navantia en Bahía de Cádiz se ha encargado de poner a punto las principales estructuras del buque con, entre otras actuaciones, la renovación de jarcias así puesta a punto de los dos últimos palos (mayor proel y mayor popel) que quedaban por modernizar. Además se ha realizado la renovación completa de la planta de aire acondicionado; renovación completa de la planta de tratamiento de aguas residuales; la renovación del tranvía de mayor popel o la reestructuración de los camarotes de suboficiales en proa.