Las obras singulares para el cumplimiento del centenario del buque escuela de la Armada se han dado por finalizadas por parte de Navantia tras siete años de trabajo y con una última varada de tres meses en San Fernando. Este año, la unidad de negocio de Reparaciones de Navantia en Bahía de Cádiz se ha encargado de poner a punto las principales estructuras del buque con, entre otras actuaciones, la renovación de jarcias así puesta a punto de los dos últimos palos (mayor proel y mayor popel) que quedaban por modernizar. Además se ha realizado la renovación completa de la planta de aire acondicionado; renovación completa de la planta de tratamiento de aguas residuales; la renovación del tranvía de mayor popel o la reestructuración de los camarotes de suboficiales en proa.