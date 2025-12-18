El 'Juan Sebastián de Elcano' sale de Navantia para iniciar pruebas de mar

El buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, ha abandonado el astillero de Navantia en San Fernando, donde se ha sometido a su varada anual, para comenzar sus pruebas de mar previas al crucero de instrucción que comenzará en enero. Así lo han confirmado en una nota desde Navantia, y al buque se le ha podido ver empezando a navegar hasta Cádiz aunque una vez llegado al puente Carranza, sobre las13:30 horas, no lo ha cruzado y ha seguido para regresar a su base de La Carraca, justo al lado del lugar donde ha estado estos meses.

El barco abandonó el pasado domingo el dique 4 del astillero, donde se han ejecutado estas actuaciones, coincidiendo con la jornada de puertas abiertas celebradas en las instalaciones y donde esta maniobra fue uno de los mayores puntos de expectación del público. Este jueves ha salido de la factoria, donde han cuminado este año las obras singulares para el cumplimiento del centenario del buque, que se dan por finalizadas por parte de Navantia.

La unidad de negocio de Reparaciones de Navantia en Bahía de Cádiz se ha encargado de poner a punto las principales estructuras del buque con, entre otras actuaciones, la renovación de jarcias, puesta a punto de los palos (llamados mayor proel y mayor popel); la renovación completa de la planta de aire acondicionado; renovación completa de la planta de tratamiento de aguas residuales; la renovación del tranvía de mayor popel o la reestructuración de los camarotes de suboficiales en proa.

En este sentido, Navantia quiere celebrar el centenario de la construcción del buque escuela ya que fue el 24 de noviembre de 1925 cuando se procedió a la puesta de quilla del navío, en la grada número 2 del antiguo Astillero de Echevarrieta, en Cádiz.

Así, desde la empresa han recordado que en la década de 1920, la Armada, que entonces contaba con el veterano buque escuela ‘Galatea’, planeó inicialmente transformar el velero ‘Minerva’ para reemplazarlo. Sin embargo, el mal estado del casco y de la jarcia hizo inviable su reforma, y se optó por construir un nuevo buque. El contrato se firmó el 26 de junio de 1925, con planos elaborados por Camper and Nicholson, y la orden de construcción fue publicada en el BOE el 17 de abril.

Durante la ceremonia de colocación de la quilla, Horacio Echevarrieta propuso al presidente del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, cambiar el nombre de ‘Minerva’ por el de 'Juan Sebastián de Elcano’, en honor al navegante que completó la primera circunnavegación del planeta. La propuesta fue aprobada por el rey y ratificada por el Consejo de Ministros, el 13 de diciembre de 1925.

La botadura se realizó el 5 de marzo de 1927, coincidiendo con el Carnaval de Cádiz, en una ceremonia presidida por autoridades civiles y militares. El buque fue entregado oficialmente a la Armada el 30 de julio de 1928, tras superar su primer año de garantía.

"Dsde su entrada en servicio con la Armada en 1928, el Juan Sebastián de Elcano ha sido mucho más que un buque escuela: ha sido embajador flotante de España, símbolo de tradición naval y testigo de momentos clave en la historia marítima. Cada año, embarca a cerca de 80 guardiamarinas que completan su formación a bordo, recorriendo miles de millas náuticas en travesías que combinan instrucción, diplomacia y cultura", señalan.

El buque lleva casi cien años en la mar con alrededor de un millón novecientas mil millas náuticas navegadas por todos los mares del mundo y con recaladas en más de 70 países diferentes.