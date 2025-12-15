El buque 'Juan Sebastián de Elcano' sale de dique en Navantia San Fernando entre gran expectación

El buque Juan Sebastián de Elcano está a punto de finalizar su varada en Navantia San Fernando y ha vuelto a flote tras las obras a las que ha sido sometido en el astillero prácticamente desde que regresó de su último viaje. La salida del dique coincidió con una jornada de puertas abiertas a la que acudieron cerca de 3.000 personas, así que el momento se vivió con gran expectación entre los visitantes, convirtiendo al buque en uno de los grandes protagonistas de este día.

Según informaron desde Navantia, la operación fue llevada a cabo por el equipo de Navantia Reparaciones junto con la Armada, y ante los ojos de las muchas personas que se habían acercado a conocer la factoría, además de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que compartió el momento en redes sociales.

El Elcano afronta ya las últimas semanas de preparativos para su próximo crucero, que será el número 98, y que lo llevará por el Caribe y EEUU, según adelantó su comandante el capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa, en una entrevista a Diario de Cádiz. El buque escuela partirá en enero del muelle gaditano. En el Caribe está previsto recalar en Trinidad y Tobago, San Juan de Puerto Rico, Méjico, Costa Rica, Curazao... Respecto a la costa Atlántica de EEUU, la Armada participará en eventos que conmemorarán el 250º aniversario de la independencia norteamericana y el buque estará en Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York, donde se pretende estar en una fecha tan señalada como es el 4 de julio.

Tras este viaje se entrará ya de lleno en la celebración de su centenario, con un crucero hispanoamericano en enero de 2027 y una vuelta al mundo en septiembre de ese mismo año, la número 12 del bergantín goleta.

El 'Elcano' sale del dique de Navantia San Fernando. / Navantia

Obras de calado

El Juan Sebastián de Elcano ha estado tres meses de varada, dentro del plan de sostenimiento del buque, "para acometer acciones de gran calado", explico su comandante en la entrevista. La más llamativa ha sido la revisión de dos palos: mayor proel y mayor popel, los dos que quedaban por renocar tras cambiarse los otros dos en las varadas de años anteriores. Pero tambíen se ha realizado proyectos tan importantes como yla renovación de la planta de aire acondicionado y la planta de tratamiento de residuos. "Son unas obras muy necesarias para mejorar la operatividad y las condiciones de habitabilidad de la dotación, con un perfil marcado de la sostenibilidad medioambiental", comentaba, señalando que se ha "trabajando día y noche para acometerla".