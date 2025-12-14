Casi 3.000 personas visitan el astillero de Navantia en una jornada de puertas abiertas en San Fernando

Casi 3.000 personas han acudido en la mañana de este domingo a las jornadas de puertas abiertas que se ha celebrado en el astillero de Navantia San Fernando.

Desde las 9.30 de la mañana han comenzado a llegar los visitantes, que han recorrido a pie los distintos puntos preparados para esta jornada, en los que los más de 30 voluntarios y organizadores de Navantia han detallado los distintos elementos de cada zona: bomberos y servicios médicos, Dirección, dique, talleres, gradas, muelle y Sistemas, donde el Centro de Excelencia (COEX) ha sido uno de los grandes atractivos. También, los talleres de Sistemas, donde se destinó un espacio para los más pequeños.

Pero, sin duda, la mayor expectación la ha levantado la salida de dique el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, operación llevada a cabo por el equipo de Navantia Reparaciones, junto con la Armada. El buque está finalizando su varada en el astillero de San Fernando.

Salida de dique del 'Elcano', que ha coincidido con la jornada de puertas abiertas en Navantia San Fernando / Navantia

Esta alta participación en la jornada ha sido pisible gracias a los autobuses lanzadera que la Oficina de Transportes de Navantia ha organizado desde el centro de la ciudad para trasladar a los visitantes hasta el astillero.

Tampoco ha querido perderse esta jornada la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que ha estado acompañada por el director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, Alberto Cervantes.

La jornada ha concluido con éxito de participación y satisfacción de los visitantes. Desde Navantia se ha agradecido la participación de todos los asistentes y la implicación de los voluntarios que han hecho posible el desarrollo de esta jornada de puertas abiertas.

Jornada de puertas abiertas en Navantia San Fernando / Navantia

Precisamente, a finales del pasado mes de noviembre, un buen número de colectivos locales visitó también las instalaciones del recién inaugurado Centro de Excelencias de Sistemas Navales (COEX) en una actividad promovida por el Ayuntamiento de San Fernando con Navantia al objeto de dar a conocer a la ciudadanía las capacidades y ventajas que reportará al astillero isleño. Ya entonces se anunciaron actividades complementarias.