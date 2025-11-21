Colectivos de San Fernando conocen el Centro de Excelencia de Navantia

Colectivos locales visitaron el pasado jueves las instalaciones del recién inaugurado Centro de Excelencias de Sistemas Navales (COEX) en una actividad promovida por el Ayuntamiento de San Fernando con Navantia al objeto de dar a conocer a la ciudadanía las capacidades y ventajas que reportará al astillero isleño.

A dicha visita -según ha expuesto el gobierno municipal en una nota- asistieron las asociaciones de vecinos de La Glorieta, La Magdalena, Las Palmeras y Las Salinas; entidades sociales como Cruz Roja; colectivos empresariales y comerciales como AJE Cádiz, Acosafe (Comercio), Asihur (Hostelería), AMEP, FIPE o la federación vecinal Isla de León. También asociaciones culturales como la Academia de San Romualdo, la peña El Plumero y la peña Chato de la Isla o la Federaciones de Padres y Madres (Flampa), el profesorado y alumnado de los IES La Bahía, Botánico y del colegio Compañía de María. La visita, sin embargo, se desarrolló sin la presencia de los medios de comunicación locales, que no fueron convocados.

Los asistentes, expone el Ayuntamiento isleño, "tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano unas instalaciones que colocan a la ciudad en la vanguardia tecnológica del sector naval".

A lo largo de la visita -narra el comunicado- los participantes pudieron recorrer los espacios en los que Navantia desarrolla tecnologías de última generación aplicadas a sistemas navales, destinados a armadas de todo el mundo. El COEX -recuerda- dispone de laboratorios avanzados, software especializado, sistemas de comunicaciones seguros, sensórica de alta precisión, vehículos autónomos y herramientas inmersivas de realidad virtual y aumentada que permiten visualizar y operar con gemelos digitales.

Además, cuenta con una moderna infraestructura para la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, garantizando los más altos estándares de integridad y seguridad de la información. Se trata, en definitiva, de un entorno diseñado para impulsar la innovación, optimizar procesos y reforzar la posición de la Bahía de Cádiz como polo de referencia en la industria naval internacional.

En tercera persona, el Ayuntamiento cita en su comunicado las declaraciones de varios de los asistentes sobre sus impresiones "especialmente positivas" de la visita al COEX.

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, insiste en que "el COEX no solo representa un avance para Navantia, sino una oportunidad para nuestra ciudad". "San Fernando tiene talento, capacidad y futuro, y espacios como este demuestran que podemos competir en el ámbito de la tecnología más avanzada y, además, que ese talento permanezca en la ciudad".

Por parte de Navantia, ejercieron de cicerones el director del COEX, Juan Jesús Carretero; el director de Programas, Joaquín de los Santos; y Alberto Cervantes, director del Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima. Este último fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, expresando su agradecimiento por la oportunidad de acercar Navantia "a todos los rincones de San Fernando".

El Ayuntamiento y Navantia han anunciado que se organizarán nuevas jornadas similares en las próximas semanas, no solo para conocer el COEX, sino también el Navantia Training Centre (NTC).