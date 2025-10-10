Montero anuncia la Navantia Academy para formar a los futuros profesionales de la industria naval

En los astilleros de la Bahía de Cádiz muchos recuerdan las antiguas escuelas de aprendices en las que formaban los jóvenes que luego se integrarían en las plantillas para desempeñar los distintos oficios que la construcción de buques requiería. Muchos recurren a esta parte de la historia de los diques gaditanos para mostrar el vacío que las empresas del metal y la propia tractora se han encontrado para disponer del personal formado para atender las especializaciones que la actividad requiere. Ahora Navantia intenta cubrir ese hueco con lo que denomina Navantia Academy, una propuesta para completar la formación de universidades y centros de Formación Profesional (FP).

"El astillero se va a convertir en un centro de formación de la mano de las universidades y de la FP para posibilitar que las titulaciones que requerimos se puedan formar en un entono real de trabajo, con las nuevas tecnologías existentes", ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en la inauguración del Centro de Excelencia de Sistemas Navales de Navantia San Fernando. La previsión es que en 2026 puedan iniciar sus prácticas en los astilleros de la compañía en torno a 500 estudiantes de grados formativos.

Con esta "escuela de aprendices del siglo XXI", usaba el término prestado de los lugareños la también ministra de Hacienda, se pretende proporcionar profesionales para el futuro a la industria naval, "desde el desafío de que las nuevas profesiones acompañen a las nuevas tecnologías". Se intenta participar en las soluciones que la industria colaboradora intenta buscar con acuerdos entre clústeres o empresas individuales con las universidades y centros formativos, o acciones propias de otras compañías, para ofrecer formación específica para las necesidades concretas requeridas, por la especialización de servicios y trabajos desarrollados. También por la incorporación de nuevas tecnologías, con evoluciones continuas.

"Queremos que sea el verdadero astillero del conocimiento, del talento, que garantizará la sostenibilidad y competitividad de nuestra industria", resume Montero. La idea es que los jóvenes completen su FP dual o sus estudios universitarios con prácticas en los astilleros, en la Bahía de Cádiz, en Ferrol y el Cartagena. Para ello, se incrementará la colaboración con los centros universitarios y de Formación Profesional. Ya se ha iniciado el acercamiento y la colaboración con la industria colaboradora para conocer sus necesides y con los centros formativos. Actualmente, la compañía tiene acuerdos con 35 universidades y 50 centros de FP.