Navantia y la Armada exhiben su tecnología avanzada de integración de vehículos no tripulados ante la OTAN

Navantia y la Armada han exhibido su fortaleza en la integración de vehículos no tripulados (UXV, en sus siglas en inglés) en el sistema de combate de los buques españoles durante el ejercicio Dynamic Messenger 2023 organizado por la OTAN en Troia y Sesimbra (Portugal) para incorporar estas nuevas tecnologías a las capacidades militares. La Marina española ha participado en esta cita que concluyó el pasado viernes con el Buque de Acción Marítima (BAM) Furor que cuenta con el NAIAD, el sistema avanzado de integración táctica diseñado en la factoría de San Fernando, que permite el mando y control de los UXV. "El Furor es un ejemplo de lo que se persigue con Dynamic Messenger, y un excelente ejemplo de integración de tecnología. Tecnología que en algunos de los casos ya está siendo utilizada por la Armada en el ámbito operativo", reconoce el capitán de navío David Fernández-Portal, director de los ejercicios.

"El NAIAD es el sistema de mando y control que ha desarrollado Navantia para controlar vehículos no tripulados en todos los dominios, tanto aire como superficie como submarino. Se puede integrar con un sistema de combate, ya sea diseñado por Navantia o no, para pasar la información que recojan los vehículos no tripulados", explica Angelina Cajade Frías, directora de Programas Europeos y para la OTAN de Navantia. Puede ser integrado, incide la empresa, en cualquier sistema de mando y control, C2 o CMS (sistema de combate). Desde las consolas CMS con este sistema se pueden gestionar las misiones de los UXV y monitorizar sus datos y los vídeos recibidos de estos.

NAIAD en buques de la Armada

En el caso de la Armada española, el NAIAD se puede integrar en su sistema de combate, el Scomba, diseñado para la Marina nacional también por Navantia Sistemas, radicada en San Fernando, e instalado en los nuevos buques desde hace 15 años. Los BAM Audaz –que participó el año pasado en estos ejercicios Dynamic– y Furor, protagonista en esta ocasión, ya disponen de este sistema de mando y control, mientras que el resto de buques tienen en Scomba la interfaz necesaria para su incorporación.

"Se ha trabajado en el sistema Scomba con la Armada para que cualquier barco pueda integrarlo. En cualquier momento si se quiere hacer un ejercicio con vehículos no tripulados o hay una operación se puede llevar el NAIAD a bordo e integrarlo con los vehículos", precisa la responsable de la compañía naval. Incluso, añade, "en un futuro –cuando todo esté estandarizado– el objetivo es que sea parte del propio sistema de combate, que sea una de las funcionalidades del Scomba".

La compañía suministra dos puestos de control, uno a bordo del buque y otro para tierra. En estos ejercicios de la Alianza se contaba con uno en el Furor y otro en el Centro de Experimentación Operacional Marítima (CEOM) en la Base Naval de Troia. "Hay un NAIAD embarcado, que lleva el control de los vehículos no tripulados, y otro sistema en tierra que recibe toda la información –datos, vídeos, fotografías– de ese primero, con la capacidad además de pasar esa información a los sistemas de mando y control del centro de operaciones", comenta Cajade, que se refiere a la red del ejercicio en la que se han intercambiado datos los distintos países.

En esta edición, se ha contado con la participación de 14 países integrantes de la OTAN –Portugal, España, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos-; y un país socio como Suecia, además de observadores de Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

La comunicación entre ambos puestos de control ha sido a través de satélite, a partir de la colaboración con la empresa española Hisdesat, un avance dado que el año pasado se realizó por antenas. "Tenemos cobertura mundial, es decir, el NAIAD podría estar instalado en cualquier punto; y además una alta capacidad para enviar datos, sobre todo el gran ancho de banda que requieren los vídeos de un buen número de vehículos no tripulados", destaca.

Tecnología avanzada para lo militar

La compañía avanza en el desarrollo e integración de UXV en consonancia con su posicionamiento en Europa a través de la participación en programas con el USSPs o el Euroguard. El siguiente paso es la integración en el sistema de combate de los UXV operando en enjambre –que permitirá optimizar las tareas de vigilancia o ampliar la capacidad en otras misiones–, a través del proyecto SWAT-SHOAL que lideran.

La directora de Programas Europeos y para la OTAN de Navantia advierte de que la tecnología de los vehículos no tripulados avanza muy rápido, por lo que en la misma línea debe avanzar el concepto operaciones de las armadas, "cómo los usan, sus procedimientos, las doctrinas –esto es, cómo deben usarlo y en qué situaciones y misiones–, su estandarización y la operatividad". Esos estándares no existen por el momento, aunque en ello trabaja la empresa dentro de grupos de la OTAN y en programas de Europa.

"Como vemos en las derivaciones de la guerra en Ucrania, muchos sistemas se están implementando y ese es el reto de la OTAN: salvar ese gap que tenemos de la manera más ágil e intentar en equipo evolucionar al mayor ritmo posible la integración de nuevas tecnologías, que avanzan a pasos agigantados, a un ritmo exponencial, en los barcos. Ese es nuestro objetivo", abunda David Fernández-Portal al respecto.

Las ediciones de los Dynamic Messenger buscan esa integración de medios marítimos no tripulados en las actividades operativas de la OTAN para fortalecer las capacidades en todos los escenarios posibles. Las armadas deben aprender a utilizar esta nueva tecnología, que sigue evolucionando, para responder a cualquier amenaza. Sirven además para avanzar en el uso operativo de los sistemas, pero también para trabajar en el desarrollo de una doctrina y en los estándares sobre los usos: desde la protección de infraestructuras críticas submarinas a la guerra naval anti minas, operaciones de seguridad marítima, operaciones anfibias o misiones médicas y logísticas.

Dentro de estos ejercicios orientados a la experimentación operacional de sistemas, "con la idea de fomentar su integración en los buques para promocionar un salto ágil para el desarrollo de nuevas capacidades militares", destaca la posición de privilegio que tiene la Armada española al tener en su sistema de combate integrado ya, o la posibilidad de instalar, el sistema de mando y control de los vehículos no tripulado NAIAD. El Furor, resalta Fernández-Portal, que es oficial de MARCOM (Mando Naval de la OTAN en Reino Unido) responsable de los ejercicios de la OTAN de la serie Dynamic, "es un ejemplo de lo que se persigue", el único de los barcos participantes que ha llevado un sistema de mando y control integrado. "La OTAN nos felicitó el año pasado y este año también”, afirma el capitán de navío. Sus palabras son refrendadas por Angelina Cajade, que recuerda que el año pasado Estados Unidos y Reino Unido sí acudieron con sistemas integrados en sus buques.

Ejercicio a bordo del BAM 'Furor'

En el ejercicio a bordo del barco español se pudo observar cómo operaban hasta cuatro UXV "plenamente integrados en el sistema de combate", "que es uno de los retos precisos para venir a este ejercicio trabajando en el umbral deseado", matiza Fernández-Portal. Desde el buque se desplegaron un Alpha A900, un UAV en sus siglas en inglés; un M5D Airfox, también un UAV pero de ala fija y con paneles solares para su propulsión; y dos USV (vehículo no tripulado marítimo), un Kaluga y un SEAD23.

El escenario ideado, explica el comandante del Furor, el capitán de fragata Jaime Márquez, consistía en una salida de puerto bajo amenaza de ataque con drones aéreos o vehículos no tripulados de superficie configurados para responder en esas circunstancias, "detectar un posible dron enemigo, clasificarlo y estar listos para responder a un ataque por su armamento o suicida". "Los aéreos detectan rápido a los vehículos de superficie y pueden captar si lleva algo sospechoso, algo tapado, si hay personas a bordo, si lleva bandera de otro país, una información que permite analizar si es sospechoso", describe. "Los vehículos no tripulados de superficie pueden interponerse para que no se acerquen al buque, lo que llamamos divertirlo", continúa. Su misión en definitiva es de vigilancia, obtención de información y protección. "Este ejercicio experimental permite probar su incorporación a nivel táctico", plantea. "Lo que se busca es aprender a integrarlo con el resto de medios ya disponibles y sumar capacidades", asegura.

Navantia, desarrollador de UXVs

Portugal ha acogido en las dos últimas semanas estos ejercicios Dynamic Messenger, que concentraba en Sesimbra las pruebas vinculadas a la lucha contra las minas navales. Pero también se ha desarrollado el REPMUS (de experimentación robótica y creación de prototipos de vehículos marítimos no tripulados), en el que han estado implicados la Universidad de Oporto, el CEOM y la Iniciativa de Sistemas Marítimos de la OTAN, además de la industria del sector.

Mientras el Dynamic Messenger no se realizará hasta 2025, el próximo año sí volverá el REPMUS, para el que Navantia Sistemas pretende tener listo un nuevo USV, el USV Poniente. "Como integradores incorporamos todos los vehículos no tripulados nacionales de la Armada. El año pasado lo hicimos con un vehículo aéreo, dos USV y otro de Navantia -un USV de la serie Viento-. Este año también incorporamos al sistema de mando y control un vehículo aéreo más. Pero –insiste Angelina Cajade– la empresa también desarrolla vehículos autónomos". El USV Vendaval, por ejemplo, opera en el Puerto de Ceuta desde 2019. "Fue el primer vehículo de superficie no tripulado operativo en España", precisa.

El USV Poniente es un vehículo multimodular, multifunción, señala la directora de Programas Europeos de Navantia. "La idea es que podamos acoplarle sensores, aparte de los que lleve orgánicos para su autonomía, para labores ISR (Inteligencia, vigilancia y reconocimiento, en sus iniciales en inglés) y para guerra de minas o que pueda desplegar UUV (los vehículos no tripulados submarinos) para guerra de minas o guerra anti submarina. De hecho, trabajamos con SAES y con Perseo en el desarrollo de un vehículo no tripulado submarino que está en pruebas para tenerlo listo el próximo año", adelanta sobre las expectativas de Navantia Sistemas.