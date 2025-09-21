Navantia Sistemas participa de la tecnología de las fragatas F-110, también la empresa gaditana

Las fragatas F-110, los nuevos buques que Navantia ha diseñado y construye en Ferrol para la Armada española, suponen un ambicioso proyecto de ingeniería naval en el que Cádiz tiene una importante participación, desde el propio astillero de San Fernando, a través de Sistemas, hasta la industria colaboradora de esta provincia. Nombres como Abance, Nuestra Señora de Lourdes o Surcontrol quedan grabados por su implicación en la historia innovadora del naval español. La primera unidad de estas fragatas, que tendrá base en Rota.

Estos nuevos buques de escolta ofrecen a la fuerza española capacidades antiaéreas, anti superficie y antisubmarinas, con la posibilidad de operar de manera conjunta con otras unidades y colaborar en tareas de seguridad marítima con autoridades civiles. Es una plataforma diseñada para responder con eficacia a los desafíos actuales y futuros del entorno marítimo, con la más avanzada tecnología de ciberseguridad. Cada sistema a bordo ha sido concebido para optimizar los recursos y reforzar la autonomía estratégica de España.

Sistemas ‘gaditanos’

En las F-110 juega un papel esencial sus sistemas y, por tanto, la intervención de la unidad de Sistemas, que tiene su sede en San Fernando. Destaca el sistema de combate Scomba, que procesa y ejecuta toda la información captada por los sensores, antenas y radares del buque.

Otro sistema incorporado desde esta división de negocio es el sistema de dirección de tiro Dorna, que dota a la fragata de la capacidad para neutralizar amenazas, mediante su detección, identificación y enfrentamiento rápido. El sistema integrado de control de comunicaciones Hermesys garantiza la interconexión fluida entre las comunicaciones internas y externas del navío. En las instalaciones isleñas, además, se desarrollan tareas para el sistema Navantis, una herramienta que se utiliza para el adiestramiento de operadores y mantenedores de los sistemas suministrados por Navantia para estos buques.

Sistemas cuenta con un nuevo taller inaugurado en mayo para aumentar las instalaciones productivas del área. La necesidad de incorporar nuevos componentes a la línea de montaje de los cañones Vulcano para las fragatas F-110 llevó a la compañía a realizar la adaptación de un edificio de oficinas ya en desuso. Allí también realiza pruebas.

A eso se añade que la embarcación llevará a bordo impresora 3D para posibilitar la impresión de repuestos, gracias a los desarrollos aportados por la Armada y el Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva de Navantia (CEFAN) de Puerto Real.

Industria colaboradora

Navantia cuenta con un tejido empresarial colaborador esencial, que en el caso de las fragatas F-110 se traduce en la participación de unas 500 firmas del territorio español. El grado de nacionalización del programa es alto, con en torno al 65% de los equipos procedentes de suministradores nacionales, que combinan con los socios tecnológicos internacionales como Lockheed Martin o Thales.

Otra novedad es la incorporación del gemelo digital, una réplica virtual del buque, desarrollado por Navantia, la Armada y la Dirección General de Armamento y Materia. Esta tecnología aprovecha la red de sensores, IoT (internet de las cosas), servicios en la nube y aprendizaje automático para optimizar la toma de decisiones en el mantenimiento de la unidad, además de potenciar el adiestramiento de la dotación. En su desarrollo han participado Ghenova o la gaditana Surcontrol.

La intervención de la empresa sevillana va más allá de esta innovación tecnológica, porque también ha contribuido al diseño de equipos, de sistemas mecánicos, de sistemas electrónicos y de combate y de habilitación; a la ingeniería de detalles y en la revisión crítica del diseño.

Desde la Armada se reconoce la importancia de su relación con Navantia como garante de su soberanía naval, a la que contribuye esta industria nacional. El propio director de Ingeniería y Construcción Naval de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, el vicealmirante Nicolás Lapique, mencionaba en una ponencia en Exponaval en Chile a Ghenova; Fernández Jove u Oesía (presentes en la provincia de Cádiz); Frizonia o Abance Ingeniería.

La isleña Frizonia, empresa especializada en el sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) de buques, ha puesto su grano de arena en las F-110. La portuense Abance ha trabajado en la ingeniería de detalles. Por su parte, Nuestra Señora de Lourdes (del grupo Gabadi) ha actuado en habilitación, mientras Pine ha participado en los sistemas electrónicos.