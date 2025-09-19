Navantia Puerto Real arrancará en el primer semestre de 2026 el programa de los FSS, al que se incorpora Ferrol

Navantia incorpora a su astillero de Ferrol al programa de los buques de apoyo logístico (FSS) que va a construir para la Royal Navy de Reino Unido. La factoría gallega asume parte del trabajo que correspondía por contrato a los astilleros de Belfast para poder cumplir con los plazos acordados con el cliente. Ambos centros comenzarán con su producción en el primer semestre de 2026.

Fuentes de Navantia aclaran que las instalaciones ferrolanas se harán cargo de la construcción de los bloques del primero de los tres FSS que debían hacer en los astilleros de Harland & Wolff de la capital de Irlanda del Norte. El encargo distribuía la producción de estos barcos entre Puerto Real, el astillero de Appledore (en Inglaterra) y el centro de trabajo de Belfast, que debían modernizarse antes de iniciar su encomienda.

Sin embargo, las obras para poner a punto el astillero irlandés -condición introducida en el programa de los FSS- se vieron ralentizadas por los problemas económicos de Harland & Wolff -la empresa que componía el consorcio Team Resolute junto a Navantia UK y BMT que se adjudicó este contrato- que incluso llevaron a la filial en Reino Unido de la compañía pública española a comprar la firma. A pesar de retomar los trabajos y de acelerarlos, astillero, donde no se bota un buque desde 2003, no está preparado para afrontar la construcción de los dos bloques del primer buque que le correspondían.

La elevada carga de trabajo de los astilleros de la Bahía de Cádiz ha motivado que la dirección del programa opte por el astillero de Ferrol para ejecutar estas tareas. Hay que recordar que Puerto Real produce actualmente un Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) un Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Armada, que en unos meses iniciará su parte de los FSS y que para el primer trimestre de 2027 tendrá en producción dos nuevos BAM.

La factoría de Matagorda mantiene intacta, reiteran fuentes de Navantia, su carga de trabajo del programa de los FSS. La incorporación de Ferrol al programa se circunscribe a las necesidades de la empresa por los plazos previstos: los buques deben estar en servicio en 2032. En Belfast se realizará, según lo planificado ya de inicio, la integración de los bloques de este primer buque, las pruebas de mar y la entrega. El astillero mantendrá, además, la participación prevista en las otras dos unidades.

El programa se iniciará en diciembre en Appledore con el corte de chapa del bloque de proa del primer buque. Los trabajos en Puerto Real, y ahora también en Ferrol, se fechan para el primer semestre del próximo año.