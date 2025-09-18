El comité de Navantia Puerto Real pide más personal para el astillero

"Un astillero de estas características, de un millón de metros cuadrados, para igualarnos con otros centros de trabajo, como Ferrol, mínimo tiene que tener más de 700 trabajadores para que funcione". Así lo considera Arturo Martínez, presidente del comité de empresa de Puerto Real, que defiende la necesidad de ampliar la plantilla en unas 200 personas para atender a la carga de trabajo. Desde la representación sindical aplauden la confirmación de la construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada española.

Actualmente, la factoría puertorrealeña cuenta con unas 470-480 personas en plantilla, que se verá incrementada con hasta 45 trabajadores en producción –para un total de 60 con la llegada de personal para otras tareas, precisa Martínez–. "Se está apostando por los perfiles junior, para dar trabajo a la gente joven, pero también hay plazas para seniors", explica.

A pesar de ello, y con el déficit que denuncian desde hace tiempo sufre el astillero en cuanto a personal propio, el responsable del comité estima que hacen falta unos 200 empleados más, en un momento en el que el astillero de Matagorda recupera la actividad de construcción de buques como actividad principal. A los trabajos actuales de construcción de un BAM-IS (de intervención subacuática) se unirá en unos meses la fabricación de bloques para los buques de apoyo logístico (los FSS) encargados por la Royal Navy de Reino Unido a un consorcio (Team Resolute) del que forma parte la filial británica de Navantia. A partir del primer semestre de 2027 los trabajos se simultanerán con la producción de los BAM.

Reforzar la flota española

El plazo otorgado finaliza el 30 de noviembre de 2029 por lo que las nuevas embarcaciones tendrán que estar construidas antes de esa fecha. Se incorporarán entonces a la flota con el objetivo, ha explicado el Gobierno central, de mantener la capacidad de contribución de la Armada al Núcleo de Fuerza Conjunta (NFC) y la eficacia de las operaciones de vigilancia y seguridad marítima, así como la capacidad de respuesta ante otras situaciones operativas.

Con las mejoras respecto a las actuales BAM, estos barcos pueden afrontar estos retos mencionados con mayor eficacia, además de mejorar la calidad de vida de los profesionales embarcados.

Mejora de las instalaciones de Puerto Real

La recuperación de la construcción de buques en Navantia Puerto Real como actividad principal se traducirá no solo en trabajo para los astilleros más allá de la construcción de estructuras para la energía eólica marina, que gestiona la división de Seanergies, sino también en mejoras para las instalaciones. Entiende el comité puertorrealeño que la inversión para el mantenimiento del centro de trabajo debe aumentar ahora, puesto que está ligada a la facturación. "La inversión en las instalaciones está limitada al 2%, al 2,5%, de la facturación, y con Seanergies [de la que dependencia el astillero hasta ahora que pasará de nuevo a manos de la unidad de negocio de construcción naval] esta no era muy alta. Si el contrato de los FSS son 2.000 millones de euros eso supone un salto importante", concreta Arturo Martínez, que ha denunciado en varias ocasiones –junto a otros sindicalistas– el mal estado de la factoría.