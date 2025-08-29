Navantia prioriza en Puerto Real la construcción naval sobre el negocio de Seanergies

Navantia Puerto Real recuperará el negocio de construcción naval como actividad principal y dejará de depender de la división de energías verdes Seanergies. "Es una buena noticia para el astillero", destaca el presidente del comité de empresa puertorrealeño, Arturo Martínez, que recuerda las reivindicaciones que han protagonizado desde hace más de un año para que está volviera a ser su función prioritaria.

Las críticas hacia la apuesta de la dirección por la construcción eólica offshore han sido constante entre los trabajos del astillero de Matagorda. Los beneficios de esta frente a la construcción de buques no podái comparse ni en carga de trabajo, ni en tecnología, ni en la generación de empleo, y de hecho se señalaba como el principal motivo de la merma de la plantilla, que se había reducido a la mitad, hasta unas 500 personas. "Dejar de lado la construcción naval implica reducir la logística, la preparación necesaria de los talleres y perder personal especializado, y eso a su vez va a afectar a la formación, que desaparecerá, con las consecuencias futuras que pueda conllevar para el sector de la construcción naval", advertía el comité de empresa

Desde los representación de la masa social se planteaba hace un año recuperar la fabricación de gaseros, por la experiencia de la factoría en esta materia, por las necesidades del mercado y por las características del astillero, que cuenta con el mayor dique de España y con una superficie industrial muy extensa (en torno a un millón de metros cuadrados). A sus reclamaciones añadían la demanda de una línea de negocio específica con un producto militar.

Durante el último año estas peticiones se han expuesto a ayuntamientos, partidos, administraciones o medios de comunicación. En abril se las transmitieron a los miembros de la comisión de industria del Congreso de los Diputados que visitaron los tres astilleros de la Bahía de Cádiz, un encuentro en el que también se habló de las necesidades de plantilla, de carga de trabajo y de las inversiones necesarias en las instalaciones.

En su insistencia por que la construcción de buques fuera la predominante en en Puerto Real, el comité llegó a formular una alternativa como la división del espacio en zona eólica y un área de construcción naval, lo que implicaba recuperar la zona norte que estaba en desuso. La idea era evitar la paralización de la actividad de fabricación naval al estar sujeto el centro a los acuerdos de reserva de capacidad firmados por la empresa para erigir estructuras para la eólica marina.

Adaptarse al contexto

El comité considera un éxito propio los planteamientos que maneja ahora la compañía de dar prioridad a la construcción naval, de tal manera que el astillero puertorrealeño volverá a depender de esta unidad de negocio y se desvinculará organizativamente de Seanergies. "Se da este paso porque nos hemos puesto bastante firmes con esto. Ha habido una negociación", destaca Arturo Martínez. Es, incide, un cambio organizativo, que no supone el fin de la construcción offshore enla Bahía. "No significa que lo desmantelen, sería una barbaridad", aclara el responsable sindical, consciente de que la actividad de Seanergies sigue considerándose estratégica para la empresa pública, y de que esta medida se bajara dentro del contexto actual.

Desde el comité defienden el aprovechamiento de las capacidades industriales del astillero en este momento, en el que hay un aumento de la demanda de construcción naval, en concreto militar, tanto internacional como nacional. Puerto Real se prepara para la fabricación de bloque para los FSS y ya tiene en ejecución un Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS). No hay que olvidar las previsiones de la Armada, el Plan Armada 2050, para renovar y mejorar su flota; el plan industrial de defensa del Gobierno central y el aumento del gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) comprometido con la OTAN.