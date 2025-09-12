Los astilleros Navantia Puerto Real construirán dos nuevos BAM para la Armada española

Primer corte de chapa del BAM-IS para la Armada que se construye en Navantia Puerto Real.

Los astilleros de Navantia en Puerto Real construirá dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada española. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha anunciado este viernes durante su visita a la inauguración de Incubazul, la nueva incubadora de economía azul de la Zona Franca de Cádiz.

El contrato supondrá carga de trabajo garantizada hasta el año 2030, con la generación de 2.000 empleos directos, indirectos e inducidos en la Bahía de Cádiz. "Hablamos de más de 700 millones de euros", defiende la responsable de Hacienda.

Las instalaciones puertorrealeñas están inmersas actualmente en la construcción de un BAM-IS (de intervención subacuática) para la Marina española. También trabajan en el mantenimiento del portaaeronaves Juan Carlos I. Además, en unos meses iniciará la fabricación de una parte de los bloques de tres buques de apoyo logístico (los FSS) para la flotilla auxiliar de la Royal Navy británica, en el mayor contrato exterior de la historia de Navantia.