El momento histórico para la Armada con la botadura de la primera fragata F-110, que tendrá base en Rota

Navantia celebró este jueves en Ferrol (A Coruña) la botadura de la fragata F111 Bonifaz, primera unidad del programa F110 para la Armada, en una ceremonia cargada de simbolismo y emoción y que se convierte en un momento histórico. El acto contó con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y con su Majestad la Reina Sofía quien, como madrina del buque, realizó el tradicional lanzamiento de una botella contra el casco un momento antes de que la fragata, se deslizase por la grada hasta la ría.

En la grada del astillero se congregaban unas 5.000 personas, en su mayoría plantilla de Navantia junto con sus familiares, así como de las empresas colaboradoras así como una buena representación de autoridades que no se perdieron este momento que sifnigica el primer gran paso de este programa. La construcción de este buque continuará en el muelle del astillero, hasta su entrega en 2028, cuando tras pasar en manos de la Armada está previsto que tenga base en Rota, que se somete a unas importantes obras, entre ellas en sus muelles para este futuro cercano. En Ferrol están en construcción tres de las cinco unidades de la serie, con cuatro bloques de la F112 en grada, tras el hito de puesta de quilla que tuvo lugar en abril de 2025; y el resto de los bloques de la F112 y nueve bloques de la F113 construyéndose en los talleres.

Imágenes de la fragata de la Armada F-111 Bonifaz en sus primeros momentos en el agua. / Armada

La F111, bautizada en honor al primer almirante de Castilla, Ramón Bonifaz, ha sido botada con un mes de adelanto sobre el calendario de ejecución acordado con el Ministerio de Defensa, y con un grado de terminación superior al 70 por ciento. Antes de la ceremonia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acudido al astillero para firmar el hito de aceptación de la botadura del buque. La fragata luego se deslizaba hasta el mar tras recibir en su casco su ‘bautismo’ con una botella de vino Albariño y al son del himno de España interpretado por la Unidad de Música del Tercio Norte. El vicario Vicente Hernández Chumillas, director de Asuntos Religiosos de la Armada, ha cumplido con el ritual de bendecir el buque.

Mientras, en la Base de Rota afrontan un importante proyecto en la zona de muelles, "con adecuación y mejoras de los actuales y construcción de nuevos que pretenden atender las necesidades cada vez mayores de estacionamiento y apoyo tanto de las unidades actuales como de las futuras que la Armada prevé”, como son las fragatas F110, que tendrán aquí su casa, como apuntaba el Almirante del Arsenal de Cádiz, Rubén Rodríguez Peña, en una entrevista a Diario de Cádiz en abril de este año. Todo esto es a medio plazo, señala, “pero pensemos que la primera fragata de la clase F110 estará aquí en 2028”. Para este proyecto hay que tener en cuenta que “además, está el compromiso con los Estados Unidos de América que tienen cinco unidades basadas en Rota con la previsión de la llegada de una sexta en el futuro” y “el necesario apoyo a las unidades de las marinas aliadas que visitan la Base con motivo de la participación en ejercicios o escala logística y descanso de dotaciones”.

La Armada está inmersa en una renovación de sus unidades, que vendrán al ritmo del aumento del gasto en Defensa previsto y tras la publicación de sus necesidades el documento Armada 2050. Para Cádiz también es una buena noticia que se haya confimado la construcción de dos nuevos BAM en la factoria de Navantia Puerto Real, que se une a la construcción en la bahía de los nuevos oceanográficos ya anunciados. Además, hay que estar pediente, entre otros, del futuro portaviones que se ansía construir y para lo que se ha encargado un proyecto a Navantia.

Un avance clave para la Armada y Navantia

El programa F110 supone un avance clave para la Armada y para el desarrollo industrial y tecnológico de Navantia y sus empresas colaboradoras. Refuerza la autonomía estratégica de España, impulsa la exportación y genera cerca de 9.000 empleos a lo largo de más de diez años, con la participación de unas 500 empresas de todo el país. “Este evento no solo marca una época en la historia de nuestra Armada, sino que supone también un día muy importante para Navantia y para la industria naval española”, ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha resaltado la importante para Galicia del programa.

“La fragata Bonifaz no es simplemente un nuevo buque; es el reflejo de la apuesta de España por la innovación y por la soberanía tecnológica. Este barco nos dará una ventaja estratégica decisiva y disuasoria y, alineado con lo que se expone en nuestro Armada 2050, representa la firme voluntad de anticiparse a los retos del futuro”, ha señalado Antonio Piñeiro, Almirante Jefe Mayor de la Armada (AJEMA).

Por su parte, en su discurso, Ricardo Domínguez, presidente de Navantia agradeció a todos los trabajadores su entrega y esfuerzo para sacar adelante este programa, que “con desarrollos tecnológicos como el gemelo digital, el sistema de servicios integrado o el conjunto de sensores, antenas y radares de última generación, es símbolo de la innovación española y estamos convencidos de que será un éxito a nivel internacional como en su día lo fueron las fragatas F100.” “Este logro es reflejo de una planificación sólida, de una colaboración institucional ejemplar con el Ministerio de Defensa y la Armada y, sobre todo, del trabajo incansable de quienes lo hacen posible”, ha dicho el director del Negocio de Fragatas y Buques de Intervención, Eduardo Dobarro, en sus palabras de bienvenida.

Las fragatas F-110

El programa de construcción de fragatas F110, aprobado en 2019, contempla cinco unidades. Estos buques de escolta cuentan con capacidades antiaéreas, antisuperficie y antisubmarinas, además de poder operar en conjunto con otras unidades y colaborar en tareas de seguridad marítima con autoridades civiles. Con este programa, Navantia entregará a la Armada uno de los buques más digitales y automatizados, con un gemelo digital y una red de sensores (el Sistema de Servicios Integrados) que facilitarán la toma de decisiones basadas en datos, buques más seguros, que pueden operar con tripulaciones reducidas e integrar en su operación vehículos no tripulados.

El programa F110 tiene un alto grado de nacionalización, con un 65% de equipos procedentes de suministradores nacionales junto a tecnologías de socios internacionales y es un programa fundamental para toda la compañía. Incorpora desarrollos de la propia Navantia como el núcleo del sistema de combate SCOMBA, el sistema integrado de control de plataforma (SICP), así como motores y sistemas manufacturados en los centros de Navantia en Bahía de Cádiz y Cartagena.

El gemelo digital es una réplica virtual del buque, desarrollado junto a la Armada y la Dirección General de Armamento y Materia. Alimentado por sensores y tecnologías como IoT (Internet de las cosas), nube y aprendizaje automático potenciará la toma de decisiones basadas en datos y permitirá evolucionar la operación y el mantenimiento del buque. Esta réplica se optimiza con el Sistema de Servicios Integrados (SSI), una red neuronal con sensores integrados en la infraestructura de iluminación del buque desarrollada junto a la Armada y la Universidad de Vigo, impulsando así un ecosistema de innovación en torno al programa. La fragata cuenta con el sistema de combate SCOMBA (desarrollado por la unidad de negocio de Sistemas de Navantia), actuando como el “cerebro” del buque, capaz de procesar en tiempo real información de sensores, radares y armamento.Entre sus innovaciones está el mástil integrado, situado en la superestructura del casco, que optimiza el uso del espectro electromagnético y reduce la firma radar del barco.