El nuevo comandante del 'Elcano': "Está previsto que el próximo crucero del buque escuela de la Armada sea por el Caribe y EEUU"

El capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa es el nuevo comandante del Juan Sebastián de Elcano, un reto que ha asumido con "gran emocion" y que tiene para él un significado especial. Y es que su tío abuelo, su padre y su hermano mayor ya estuvieron al mando del buque escuela de la Armada, que se prepara para el que será su 98 crucero instrucción en enero con unas importantes obras en Navantia San Fernando, "trabajando día y noche". De la Puente cuenta algunos detalles de esta preparación, del próximo viaje y de sus objetivos al frente del velero bergantín nacido hace ya casi cien años en Cádiz, un lugar al que su nuevo comandante está también especialmente vinculado.

Pregunta.Ha pasado poco más de dos mes de su estreno al frente de este buque emblemático, ¿cuáles son sus sensaciones tras estas primeras semanas?

Respuesta.Han sido semanas intensas de adaptación y aprendizaje. Siempre se aprende. Empiezo a tener una visión más clara de todos los objetivos a corto y medio plazo que necesitamos alcanzar para garantizar que el buque salga a la mar en enero en las mejores condiciones, tanto en la parte de las acciones de mantenimiento que se están acometiendo, como en la parte de reposición de material y necesidades de personal para cumplir la misión. Este tiempo me está permitiendo no solo conocer el estado del barco más a fondo, también empezar a conocer a la dotación. La verdad es que es un privilegio contar con un equipo tan comprometido y motivado para trabajar en la consecución de los objetivos planteados. En definitiva, mi sensación principal es que este periodo me está sirviendo prepararme mejor.

P.Hasta ahora, ¿cuál ha sido su vinculación con el Elcano y la Bahía de Cádiz? He visto que no es el primer miembro de su familia comandante del buque.

R.Mi vinculación con la Bahía de Cádiz y el Elcano es muy particular. Respecto a lo primero, soy el único de los 10 hermanos que no nació aquí, pero el único que es socio del Cádiz CF (risas). Mis padres eran de aquí y las familias por parte de padre y madre también. Por ello, pasé todos los veranos de mi infancia entre Conil y Cádiz y viví un año en Cádiz. Aunque durante mi carrera militar he pasado por todas las dependencias marítimas que tiene la Armada (Marin, Ferrol, Rota, Cartagena, Cádiz, San Fernando y Las Palmas), he tenido la suerte de poder vivir en la Bahía 14 años, en distintas épocas. En breve, estos años en la Bahía superarán mis 19 años de vida en Madrid, que fue donde nací y me crié. La Bahía es mi vida y es donde espero vivir, si Dios quiere, el día que me retire. Respecto al Elcano, asumir el mando del buque escuela tiene un significado muy especial para mí, ya que mi tío abuelo, mi padre y mi hermano mayor también lo asumieron en su día. Crecer en esa tradición familiar ha sido una experiencia única y estar ahora al frente de este buque me hace sentir no sólo una gran emoción, sino también una gran responsabilidad. Es, además, muy ilusionante y una enorme motivación para dar lo mejor de mi cada día.

P. Y ¿cuáles son los objetivos que se plantea y le gustaría ver cumplidos tras su etapa como comandante?

R.Uno de mis principales objetivos es transmitir a la dotación y a los guardiamarinas mi pasión por esta profesión. Es fundamental velar para que el férreo compromiso que tienen con la Armada permanezca intacto. Para lograrlo, considero esencial fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo, que considero clave para mantener alta su motivación y para alcanzar la misión disfrutando plenamente de todas las actividades que se desarrollan tanto en puerto como en la mar.

P.Llegando a un buque con casi 100 años, ¿le gustaría introducir algún cambio durante su mandato?

R.Este buque cuenta con una organización muy especial, fruto de más de un siglo de historia, y ha perdurado a lo largo de los años porque, sencillamente, funciona. Sin embargo, eso no significa que no le vaya a aportar mi propio sello, desde la humildad. Me encantaría dejar mi impronta, especialmente en el ejercicio del liderazgo con las personas a mi cargo. Es una responsabilidad enorme, sin duda, pero también es, probablemente, uno de los aspectos más gratificantes del mando. En cualquier caso, el barco está por encima de su comandante. Yo soy intrascendente frente a la majestuosidad y lo emblemático de este icónico buque.

P.No sé si me puede adelantar algo de cómo será este próximo crucero de instrucción, su primero al mando, ¿puede darme algún detalle de fechas, paradas, tiempo, etc.?

R.A día de hoy no está cerrado de manera definitiva el próximo Crucero de Instrucción, pero sí que está previsto que sea un crucero eminentemente por el Caribe y EEUU. En el Caribe está previsto recalar en Trinidad y Tobago, San Juan de Puerto Rico, Méjico, Costa Rica, Curazao... Respecto a la costa Atlántica de EEUU, la Armada tiene el compromiso adquirido de participar en la regata 'Sail 250', regata de grandes veleros que la Marina norteamericana está organizando como parte de los eventos que conmemorarán el 250º aniversario de la independencia norteamericana. Por tal motivo, se prevé recalar en Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York, donde se pretende estar en una fecha tan señalada como es el 4 de julio.

P.Y nada más embarcar, el buque comenzó a prepararse para este crucero de instrucción, ¿cuáles son las principales obras que se están realizando en este periodo y cuánto tardarán? Supongo que la más llamativa es el cambio de los palos que quedan, pero habrá más.

R.Efectivamente, todos los años el buque comienza a prepararse para el siguiente crucero desde su llegada. Dentro del plan de sostenimiento del buque, correspondía realizar una varada de tres meses para acometer acciones de gran calado. Las principales son, como bien ha comentado, la revisión de dos palos: mayor proel y mayor popel, y la renovación de la planta de aire acondicionado y la planta de tratamiento de residuos. Efectivamente, la más llamativa es la revisión de los palos. La particularidad de esta acción es que se sacan dos palos el mismo año, pero sobre todo que es la primera vez que se hace estando en dique, lo que conlleva tomar más precauciones de seguridad. La razón de hacerlo con el buque varado es, precisamente, por las otras dos grandes obras citadas, que no son tan llamativas, pero son de mucha mayor entidad y requieren mayor tiempo de ejecución. Unas obras muy necesarias para mejorar la operatividad y las condiciones de habitabilidad de la dotación, con un perfil marcado de la sostenibilidad medioambiental. Están trabajando día y noche para acometerla.

P.Cada vez queda menos para el centenario y para terminar ese plan de las obras de la Armada y Navantia para la renovación del Elcano, ¿qué es lo que quedará pendiente para los próximos años de este proyecto?; ¿el cambio de motor?

R.El plan de sostenimiento está dirigido a alto nivel por la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada y no sabría decirle concretamente las acciones de mantenimiento previstas para los próximos años. Previo al centenario, probablemente este es el año más demandante respecto a grandes acciones de mantenimiento. Fíjese que vamos a estar 3 meses en dique. Con independencia de ello, tras los cruceros del 2026 y 2027, se continuarán realizando acciones programadas para garantizar los Cruceros de Instrucción vinculados a la citada efeméride. El posible cambio del motor no sabría decirle para que año se ejecutará ya que es una obra de gran entidad y requiere de un periodo largo de inmovilización.

P.¿Y cómo avanza la preparación del centenario del buque? ¿Se puede adelantar algo de lo que está previsto para esa celebración en torno a actividad del buque, actos en ciudades, etc.? ¿Qué papel tendrá Cádiz?

R.La celebración de efemérides y aniversarios es un aspecto de marcado interés en el ámbito de la Armada, pues estas celebraciones contribuyen a preservar y difundir el legado de nuestra historia naval, así como a fomentar el orgullo de pertenencia a esta noble institución. El ventenario de la botadura del Elcano, y el de su entrega a la Armada, suponen un legítimo orgullo para los miembros de la Armada que, siendo fiel a sus usos y costumbres, considera necesario poner un especial énfasis en esta significativa efeméride y resaltar la larga vida de servicio a España de este buque-escuela. En este sentido, existe una Comisión de Seguimiento para la Conmemoración del Centenario del buque, constituida por Orden Ministerial y cuyo presidente de Honor es su Majestad el Rey. Esta Comisión se dedica exclusivamente a la preparación y ejecución de las distintas actividades que se programen por tal motivo.

R.Por ahora no he participado en ninguna de las reuniones de la Comisión, por lo que no tengo conocimiento del estado actual de avance de los preparativos, pero sí que le puedo asegurar que la Comisión está trabajando intensamente para que todas las fechas y las ciudades relevantes implicadas en el “nacimiento” de este buque, único en el mundo, sean tenidas en consideración para el diseño de los cruceros de instrucción de 2027 y 2028.

P.Aunque usted ha mandado otros buques, ¿está notando que es diferente estar al frente del Elcano?

R.Este es el cuarto buque que mando en la Armada. Cada buque tiene sus particularidades, aunque sin duda, este es especial y diferente con respecto a los anteriores. El aspecto más diferenciador de este icónico buque es la misión que tiene, con sus dos cometidos principales: la formación de los futuros oficiales de la Armada y el apoyo a la diplomacia de defensa y acción exterior de España. El apoyo a la diplomacia y acción exterior se podría decir que es intrínseco a cualquier buque de la Armada, pero ninguno es tan influyente y alcanza la relevancia del Elcano. Es evidente que con independencia de la experiencia que uno pueda tener, requiere de una preparación particular y de una dedicación exclusiva.

R.La formación de los guardiamarinas es la razón de ser del barco. Como siempre digo “el Guardiamarina es el cliente” y es responsabilidad de todos los que estamos implicados en su formación durante los próximos meses, el dar el 200% para contribuir a su formación militar, marinera, académica y humana, consolidar los valores adquiridos en ela Escuela Naval y, sobretodo, que se forjen como marinos, para que cuando terminen el Crucero de Instrucción se sientan Oficiales de la Armada. El ser uno de los “influencer” de referencia en la formación de los futuros Oficiales de la Armada, tratar de ser un ejemplo para ellos, inculcarles el amor por la mar, trasmitirles la ilusión por ejercer esta maravillosa profesión y contribuir a consolidar todos los valores que debe poseer un oficial de la Armada, aplicándolos más allá de nuestras fronteras, es un reto inmenso y precioso.