La Armada desplegará al 'Elcano' y al buque 'Juan Carlos I' en EEUU para el 250 aniversario de su Independencia

La Armada española prepara su participación en el 250 aniversario de la Independencia de EEUU en 2026, donde prevé que estén presentes sus buques más representativos, como son el LHD Juan Carlos I y el Juan Sebastián de Elcano. Su presencia volverá a resaltar la estrecha colaboración entre ambas marinas, aliadas desde ese momento de la historia y cuyos lazos se mantienen en la actualidad, pese a los roces y la tensión que pueda haber entre sus gobiernos.

Así, según han confirmado fuentes de la Armada a este medio, coincidiendo con esta efemérides en julio de 2026 la marina española estará, junto buques de diversas marinas aliadas y amigas, en la revista naval internacional que se está organizando. Estará el buque escuela Elcano y el Grupo Expedicionario Dédalo dentro de uno de sus despliegues del próximo año, con "el buque Juan Carlos I -con base en Rota y ahora en obras en Navantia Puerto Real- y otras unidades de la Flota aún por designar", apuntan.

Precisamente, este grupo, con más de mil militares, participa estos días en una maniobras con la US Navy en Estados Unidos con el buque de asalto anfibio LPD Galicia (L-51), la Fuerza de Infantería de Marina de San Fernando, y las fragatas Almirante Juan de Borbón (F-102) y Canarias (F-86). Allí han liderado las operaciones anfibias en UNITAS 2025, como responsables de ejecutar el movimiento buque-costa de más de 300 infantes de marina y 30 vehículos.

Para el año que viene será el portaeronaves quien encabece este grupo, como había sido en los anteriores despliegues del Dédalo, y una vez finalizado el periodo de inmovilización en el que está ahora el Juan Carlos I, que entró en los diques del astillero de Puerto Real el pasado mes de julio para unas obras de calado, que incluyen el cambio de motor, y que se espera terminen por el mes de diciembre.

En Nueva York el 4 de julio

El 'Elcano' en Nueva York durante su último crucero de instrucción. / Casa Real

El Elcano además, dentro su crucero de instrucción del 2026 que comenzará desde Cádiz en enero, visitará varias ciudades estadonidenses y estará en la regata 'Sail 250' de grandes veleros, como parte de esta celebración. Se pretende estar en Nueva York en una fecha tan señalada como es el 4 de julio.

No son pocas las veces que los mandos de las marinas españolas y estadounidenses han resaltado su alianza, "la más antigua", desde su nacimiento como nación, que ha sobrevivido a "guerras civiles, mundiales y dictaduras", decía el anterior jefe de la Us Navy en la Base de Rota. Y es que son mucha las declaraciones realizadas en los actos en esta base gaditana, donde mantienen una estrecha colaboración desde hace más de 70 años y sin duda punto estratégico clave para la fuerza naval de ambos países."La Base Naval de Rota es un lugar crítico para las operaciones estadounidenses y aliadas, y es un símbolo de la sólida colaboración entre nuestras dos naciones", valoraba el capitán de navío Charles A. Chmielak, que es el nuevo comandante de U.S. Naval Station Rota desde junio de este 2025.

El rey Felipe VI ha destacado también la alianza entre el pais norteamericano y español, recordando "el papel decisivo” de España en esa independencia en su discurso en la ONU hace unos días.

Estados Unidos cumplirá el 4 de julio de 2026 el 250 aniversario de su Independencia, el "hito más importante de su historia" que el Gobierno de Donald Trump quiere celebrar por todo lo alto, según se avanza en la página web ya en marcha para la conmemoración.