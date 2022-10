“Un 40% o 45% de los vecinos que atendemos en Cádiz temen que les corten la luz”

La Federación Vecinos de Cádiz-5 de Abril, que aglutina a las asociaciones vecinales de la ciudad, valora el anuncio de ayudas por parte del Ayuntamiento para amortiguar el impacto de la subida de los precios de la energía y está dispuesta a seguir colaborando en su puesta en marcha. Sin embargo, después de la segunda reunión que mantuvieron el jueves con el concejal de Economía y Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, José Ramón Páez, reclaman que se concrete lo antes posible quiénes, cómo y cuándo recibirán esas ayudas y en cuánto consistirán.

“Entre el 40% y el 45% de los vecinos a los que asistimos las asociaciones en materia energética siguen temiendo que les corten la luz”, aseguró, a pregunta de este a este periódico Pilar García, presidenta de la Federación 5 de Abril y de la Asociación de Vecinos de Puntales. El nuevo protocolo contempla que no se procederá al corte de luz sin haber cursado dos notificaciones previas y una tercera con acuse de recibo. “Pero nos consta que sigue habiendo cortes de luz y seguirá habiéndolos”, apunta la dirigente vecinal.

“Que se amplíen los plazos de fraccionamiento y aplazamiento para el pago de las facturas no está mal, pero no soluciona el serio problema económico familiar que sufren quienes ya pagaron las últimas facturas con el alarmante incremento que han conllevado”, explica la dirigente sindical. “A mucha gente el aplazamiento lo que le supone es trasladar el problema y lo que necesita es seguir pagando una cantidad asumible”, como la que pagaban antes de que Eléctrica de Cádiz indexase los precios a los de mercado, argumenta Pilar García. “El fraccionamiento puede que sirva en algunos casos, pero en otros sólo servirá para acumular deuda”, añade.

Al nuevo protocolo de fraccionamientos y pagos podrán acogerse aquellos clientes que en el plazo de 60 días acumulen dos facturas o más, pudiendo elegir entre dos opciones para su fraccionamiento: en tres meses o en seis meses. Podrán solicitarlo a través de un formulario al efecto en las instalaciones de Eléctrica de Cádiz o en las asociaciones de vecinos, según explicó en ese encuentro el edil y presidente de la comercializadora semipública.

Páez informó a los representantes de que el Ayuntamiento destinará un millón de euros a Asuntos Sociales para incrementar la bolsa de ayudas al pago de la luz y que de ella puedan beneficiarse también “aquellas familias con rentas medias que pasan apuros para abonar sus facturas”. Dijo que “se está ultimando el perfil de quienes podrán acogerse y el mecanismo para que aquellas personas que no sean ya usuarias de los Servicios Sociales puedan gestionarlo en la sede de Eléctrica”. El concejal aclaró que “no se trata de una ayuda para personas en riesgo de exclusión social, ya que para ello está articulado desde hace dos años el mecanismo de Cobertura Energética Anual”.

Sobre los 1,5 millones que se destinarán a ayudas para empresas y pymes Páez adelantó que se gestionarán a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) a trabajadores autónomos y a pymes”. No obstante, el edil reconoció que “esta línea se demorará algo más en su aplicación” debido a que debe pasar por el Pleno y publicarse una convocatoria pública en la que se establecerán los requisitos para acceder a ellas.

“Tal y como está ahora la situación, toda ayuda es poca, cualquiera es buena, y la verdad es que se agradece, pero no nos explicaron el cómo, porque no está muy claro todavía quién podrá pedirla y de qué manera se podrá acceder a ellas. Si que nos avanzaron que habrá dos técnicos que atenderán dos oficinas, una de ellas para las familias con una renta un poco mayor, pero no hay fijados topes, techos o porcentajes de renta”, relata Pilar García. “No han quedado claro cuáles serán los baremos que van a aplicar ni tampoco a partir de cuándo. Y esto no se puede eternizar porque hay gente que ya está viviendo situaciones complicadas”, añade.

A los representantes vecinales no les han citado todavía para una próxima reunión, “pero permanecemos en constante contacto con Eléctrica de Cádiz y la semana que viene volveremos a preguntar si hay avances”