Unos 300 alumnos de Salesianas de Cádiz vuelven a convertirse en pequeños pero grandes divulgadores científicos

Pequeñas pero grandes expertas y expertos en el sistema solar, en alimentación saludable, en biología marina y ecología, entre otras muchas materias, algunas capaces de fabricar sus propios bioplásticos, atrajeron ayer a más de 400 personas a la XII Jornada de la Ciencia del Colegio María Auxiliadora (Salesianas) de Cádiz. El evento se iba a celebrar en el parque Erytheia, pero que al final se instaló en el centro educativo a causa del mal tiempo.

"Esta experiencia comenzó en las aulas, como algo pequeñito, y luego fue creciendo y tomando forma", cuenta Manuel Castro, director pedagógico de Infantil y Primaria. "Lo sacamos a la calle porque el alumnado lo necesitaba, las familias también lo pedían y creímos que era algo que acompañaba. Ya llevamos 12 años en los que a Conocimiento del Medio hemos ido introduciendo otras materias como biología, física y química, matemáticas y la participación de la Asociación de Astronomía M13 y la Unidad de Trasplantes del Hospital Universitario Puerta del Mar", añade.

Creado por los profesores Isabel García y Manuel Domínguez, "entendemos este evento como un servicio público al ciudadano, y a la ciudad, para divulgación de la ciencia y también es una oportunidad para los niños, porque no es lo mismo que sus conocimientos y su trabajo se lo queden para ellos a que lo compartan", subraya Manuel Castro.

Otro de los estands en el patio principal del colegio. / Miguel Gómez

Rodrigo Muñoz y Elena de la Rosa, alumnos de 6º de Primaria, fueron los encargados de la inauguración con la lectura de dos textos redactados por ellos mismos. “Esta jornada es fruto del trabajo, del esfuerzo y la dedicación de todos los alumnos y alumnas guiados y acompañados por sus profesores. Detrás de cada experiencia que hoy se presenta hay constancia, responsabilidad y deseo de superación, valores que identifican nuestro estilo educativo salesiano”, dijo Rocío, quien culminó su discurso con una cita de Don Bosco: “la educación es cosa del corazón y en nuestro colegio entendemos el aprendizaje como una tarea que se realiza con compromiso, ilusión y entrega, poniendo siempre el corazón en todo los que hacemos". Al acto también asistió la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán.

“La Jornada de la Ciencia contribuye a nuestra formación integral ayudándonos a desarrollar el sentido de la responsabilidad, el trabajo en equipo y la confianza en nosotros mismos y en los demás. El trabajo en equipo nos permite crecer no solo com estudiantes, sino también como personas, siguiendo el ejemplo de Santa María Mazzarello, quien nos recordaba que cada pequeño trabajo hecho con esmero y dedicación puede convertirse en un verdadero acto de amor”, sostuvo Rodrigo.

Público en uno del os pasillos del centro. / Miguel Gómez

El vestíbulo del colegio era un hervidero de madres, padres y familiares. Y el resto del centro, también. En el patio principal, los alumnos de 4º de Primaria han elaborado un planetario a escala instruidos por sus profesores y los miembros de M13, que también aportan una colección de réplicas de asteroides en 3D. La Policía Nacional y la Local han colaborado con demostraciones de perros y de movilidad reducida que lograron mucho público.

“Estamos explicándole a la gente todo sobre marte. Es una exposición para aprender un poco más de los planetas”, cuenta a este periódico Guadalupe Campos Redondo, de 9 años, y alumna de 4º de Primaria. “Sí que me gusta la astronomía, pero lo que me encantaría estudiar es Medicina”, responde.

Silvia de los Ríos y Julia Galnares Pedemonte lo saben todo sobre el sol. Y además, como alumnas bilingües que son, lo divulgan en español y en inglés. También están haciendo un experimento para que el público comprenda cómo afectan los rayos del sol a la piel. “Nos parece bastante divertido aprender ciencia de esta forma porque lo pasamos muy bien explicando a la gente lo que sabemos", dice una de ellas. "Todavía no sé que estudiaré, pero la ciencia es muy divertida porque siempre hay cosas nuevas que descubrir; es muy sorprendente saber por qué hay otros planetas más grandes que la Tierra, compuestos por gas; a mí todo eso me parece muy curioso”, comenta su compañera.

Otro de los expositores. / Miguel Gómez

En la primera planta hay varias aulas con estands dedicados a la alimentación saludable. “Estamos informando sobre cuántos terrones de azúcar tiene todo lo que comemos. Porque lo que tú te crees que no tiene azúcar, en verdad sí que tiene. Todo eso, para aprender a comer bien”, relatan Cayetana Sánchez Álvarez y Valeria Díaz Belmaño, de 8 años, alumnas de segundo de Primaria. Y como la divulgación científica no está reñida con el humor y el Carnaval, junto a todos sus compañeros se marcan un “¡Qué bonito está mi Cádiz!” con una letra que fomenta la nutrición sana.

La cadena trófica es el tema en el que Mario Barrios Cabrera y sus compañeros Marcelo Olvera y Mario Pérez son todo unos eruditos. Además de poseer conocimiento, lo divulgan los tres perfectamente coordinados. A uno le gustaría ser comentarista de fútbol, al otro profesor de matemáticas y al tercero, policía.

Público en el patio prnicipal del colegio. / Miguel Gómez

En la planta baja Valeria Marente, María Cruz y Alberto Ordóñez están explicando los sistemas de la función de nutrición: el sistema respiratorio, el digestivo, el excretor y el circulatorio, gracias a un proyecto que ha conseguido muy buena nota. Valeria quiere estudiar psicología y María, enfermería. A Alberto le gustaría hacer veterinaria.

María García, Claudia Rodríguez y Samuel Igesias, de 2º de ESO, han fabricado sus propios bioplásticos, "polímeros derivados de almidón de maíz o aceites vegetales a diferencia de los plásticos normales, derivados del petróleo. Están fabricados con materiales naturales que hacen que sean más sostenibles y biodegradables, a diferencia del plástico tradicional", informan. Para su elaboración han utilizado agua, maizena, vinagre y glicerina. Una de las muestras tiene un mes y la otra una semana. Ellas dos quieren hacer Medicina y a su compañero le gustaría ser emprendedor, “para crear mi propia empresa y ganar dinero”, o policía.

“En mi grupo estamos explicando los cnidarios, que son las medusas y los pólipos, invertebrados de vida acuática con células urticantes. Algunas personas los llaman celentéreos y pueden medir desde unos milímetros hasta algunos metros”, cuenta Ania Louzado, a quien le gustaría ser actriz.