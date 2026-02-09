Cádiz celebra este martes 10 de febrero la XII Jornada de las Ciencias en el Parque Erytheia

La Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz colabora con el Colegio María Auxiliadora (Salesianas) en la organización de la XII Jornada de las Ciencias, una nueva edición de esta iniciativa que este año se celebrará el próximo martes 10 de febrero, de 16:30 a 18:30 horas, en los jardines del Parque Erytheia.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha indicado que “esta actividad educativa, consolidada en la ciudad tras más de una década de trayectoria y con creciente participación de alumnado, familias y entidades externas, tiene como objetivo acercar la ciencia y la investigación a toda la ciudadanía”.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de proyectos, exposiciones, experimentos y talleres elaborados por el propio alumnado. Además, habrá numerosos stands informativos sobre temas como animales, plantas, el cuerpo humano y diferentes fenómenos científicos, muchos de ellos conectados a infografías interactivas accesibles mediante códigos QR.

La iniciativa también incluye talleres a cargo de familias y organizaciones participantes, entre las que se encuentran la Asociación Astronómica M13 y la Unidad de Donación de Trasplantes del Hospital Puerta del Mar, contribuyendo así a dinamizar el aprendizaje científico en un ambiente abierto, colaborativo y para todas las edades.

Para Bazán, “este tipo de propuestas fomentan el pensamiento crítico, la creatividad y la curiosidad científica entre los jóvenes y la ciudadanía en general, y por eso mantenemos desde el Ayuntamiento nuestro compromiso con iniciativas educativas de calidad en la ciudad”.