Montando un buen Portal de Belén en casa.

Una de las tradiciones más arraigadas en la Navidad de la provincia es la de montar un portal de Belén –un Nacimiento– en las casas. La fecha clave suele ser tras el puente de la Inmaculada. Nuestros hogares se adornan, se colocan los árboles de Navidad, y se busca un lugar donde colocar el Nacimiento de Jesús. Pero, ¿cuáles son los mejores consejos para hacer un buen portal de Belén en nuestros domicilios?. Manuel Salado, miembro de la Asociación de Belenistas de Jerez nos aporta unos consejos para montar un buen portal de Belén en casa.

En primer lugar, es indispensable pensar en todo momento que el Nacimiento de Jesús es el centro de la celebración de la Navidad. Por lo tanto, el Misterio es la parte esencial en el montaje de un nacimiento. Por supuesto que puede haber escenas de su entorno que destaquen en primer plano, como la anunciación a los pastores, la cabalgata de los Reyes Magos, etc., pero siempre el portal -donde habita la Sagrada Familia- es parte esencial de nuestra atención. Se lo tratará con mimo y toda dignidad, intentado que destaque.

Después es importante pensar qué tipo de nacimiento queremos montar. Hebreo, costumbrista o napolitano, etc. Esto dependerá de las figuras que dispongamos. Así si son de corte hebreo haremos las casas en forma de cubos o prismas rectangulares con sus tapias y bóvedas semicirculares, que aunque no se corresponden con la época del nacimiento de Jesús han tomado protagonismo en las construcciones. Si nuestras figuras son de corte pastoril, costumbrista o similares, construiremos las edificaciones con tejados a dos aguas, ventanas con tapaluces, etc. al estilo del pueblo que queremos representar.

En cuanto a materiales, Manuel Salado nos aconseja que usemos el porexpán o corcho blanco y también el poliestireno o corcho duro. Con ellos tallaremos y construiremos las casas y montañas del nacimiento que podemos cubrir de escayola y que pintaremos con pinturas al agua.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que nuestro paisaje no tenga una superficie plana, intentando hacer cuestas y escaleras para dar distintos niveles y un bonito movimiento en las calles, plazas, prados y montes.

Hay que tener en cuenta que el Misterio es la parte esencial en el montaje de un Nacimiento

Si se usa el corcho bornizo del alcornoque lo ensamblaremos con clavos y las juntas las disimulamos bien con escayola y musgo. El suelo se compone habitualmente de arena o tierras a las que añadimos polvos de color. Es importante tapar siempre las peanas de las figuras y poner las más grandes en primer plano y en planos entrantes las más pequeñas para intentar dar perspectiva y lejanía. Así, también las casas de primer plano serán mayores y más pequeñas la de los siguientes planos. Un consejo que nos aportan desde la Asociación de Belenistas de Jerez es hacer al menos tres planos. El primero donde se coloca habitualmente el Misterio del Nacimiento de Jesús, el segundo donde aparecen las calles, plazas o los prados en el paisaje; y el de fondo donde situamos las montañas de lejanía. Para el fondo lo mejor será utilizar una tela o táblex de color azul celeste y se ilumina con luces de LED.

Por último, el Nacimiento debe situarse en el lugar de privilegio de la casa y en la habitación donde pasamos habitualmente las fiestas de Navidad, para así tenerlo a mano para contemplarlo.