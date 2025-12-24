Valencia

Cuando en el carnaval de 2024 una chirigota cantó un cuplé sobre el incendio de un edificio en Valencia , el alcalde de Cádiz llamó a la alcaldesa de Valencia, también del PP , para pedirle perdón . En lugar de apoyar a unos vecinos de Cádiz lo hizo con una compañera de partido. Parece ser que de resultas de aquello unos falleros hicieron algunos de los muñecos dedicados a los fenicios . Se desconoce si la alcaldesa de Valencia ha llamado al de Cádiz para pedirle perdón por haberle quitado a la ciudad la Sail GP.