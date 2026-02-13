Opinión sincronizada

Coño dice Antonio Villarreal en su libro “Tertulianos” mucha gente se informa por las opiniones que escucha, no por las noticias. Encima la gente aplica el sesgo de confirmación , busca aquellas opiniones que confirman sus puntos de vista . Ayer escuchaba en la SER todos los contertulios estaban de acuerdo en que la estrategia del PP era muy mala. Yo pensé: pues tan mala no será porque han ganado, ojalá el Atleti se equivoque igual: dicho y hecho.