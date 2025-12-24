Nuevo cunero para Cádiz

Una cunera en este caso. La sevillana Esperanza Gómez va a encabezar la candidatura de Por Andalucía en la provincia de Cádiz . Según parece es la coordinadora de Sumar en Andalucía , aunque yo creía que lo era de Más País, si es que eso existe. Una bofetada sin manos a los de IU de la provincia , la vieja escuela. Aconsejo que busquen el análisis de Pablo Iglesias sobre Sumar. Otrosí digo: tanto rollo de primarias y a Maíllo no lo ha elegido nadie. Digo más , en IU hicieron unas que ganó , es un decir , el comparsista Ernesto Alba.