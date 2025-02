Marlaska. Por Fernando Santiago

MARLASKA

Dos veces se ha presentado Marlaska encabezando la candidatura del PSOE por Cádiz y las dos veces dimitió acto seguido, en un fraude para los votantes socialistas , lo que pretendía Pedro Sánchez era garantizarle un cargo político por si perdían las elecciones. El ministro del Interior ha sido reprobado dos veces por el Congreso de los Diputados , pero debe darle igual la opinión de la cámara porque ahí sigue en su puesto, ahora ha convocado una reunión internacional para luchar contra el crimen organizado, no se sabe si ha elegido la provincia por si acaso se convocan elecciones volver a presentarse por tercera vez, todo menos volver a ponerse la toga. Hace un año por estas fechas se cometió uno de los atropellos más descarados con la Guardia Civil: mientras la subdelegada del Gobierno estaba en la final del Falla, mandaron a un grupo de guardias en una zodiac requerir a las narcolanchas que se habían refugiado del temporal en el puerto de Barbate. Cuando el capitán hizo ver a los mandos que no tenían medios la respuesta fue “haced lo que podáis , ya sabes quién está por la provincia” en referencia Marlaska que había ido al puerto de Algeciras a un show para presentar la captura de un alijo. El resultado fue dos guardias asesinados a la vista de todo el mundo y los mandos, por ahora, a resguardo de su responsabilidad. Marlaska no tuvo la gallardía de ir a Barbate el día siguiente de la tragedia, no fueran a abuchearle como se merecía, se refugió en laComandancia de Cádiz custodiado por una legión de escoltas, hasta 11 coches oficiales componían la comitiva del ministro. Le preguntaron en Radio Cádiz el jueves pasado por las narcolanchas y dijo “se han vuelto a ver por el mal tiempo”. Nos ha jodido mayo con las flores, pues como hace un año, los narcos se refugian en el puerto de Barbate. Ahora se ven narcolanchas no solo en Barbate sino en Chiclana y, sobre todo, en el Guadalquivir, sin que la Guardia Civil tenga medios para evitarlo. Son las mujeres de los guardias las que protagonizan las protestas con su asociación Con el Corazón por Bandera , para ver si algún mando tiene el valor de hacerse responsable de lo que pasó hace un año, no parece que vaya a ocurrir. Por si fuera poco prohibieron a los guardias que fueron este domingo al homenaje a sus compañeros muertos que usaran su uniforme, en un episodio más del estilo canalla con el que el Ministerio del Interior trata a este cuerpo, supongo que igual que hará con la policía. Luego vendrá Marlaska a pedir el voto dando cifras trucadas de detenciones y aprensiones, justificando su actuación, contándonos que tiene una casa en Costa Ballena y pidiendo el voto a los incautos gaditanos. Siete años de ministro.

Fernando Santiago