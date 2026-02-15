Isecotel

En 1978 Felipe González dio una conferencia de prensa en Isecotel, quizás fue la primera vez que pisé el establecimiento de Antonio Blázquez . En 1980 Blázquez financió un programa que hacíamos en Radio Cádiz Paco Espelta, Carlos Funcia y yo mismo, A Micro Abierto, como compensación quizás a que Espelta le había tratado de una afección cardiaca en la Residencia. Luego el director de Radio Cádiz decidió cerrar el programa porque tenía demasiada libertad para la época. Después me crucé un tiempo con Blázquez porque el Cabrero de Medina inició una campaña contra la usurpación de cañadas y , por lo visto , Montenmedio ocupaba una, hasta el punto de que con los años le hicieron tirar un edificio .