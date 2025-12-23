Navidad
Han detenido al que fuera propietario de Quality Food, se desconoce el motivo. Fue famoso en su día por esta empresa que , según parece, iba a revolucionar las comidas preparadas. Luego todo fue un fracaso, tipo Carbures o Torrot. Mucho ruido y pocas nueces. García Gallardo estaba casado con Silvia López, que fue delegada socialista de Medio Ambiente famosa por ir a la plaza a soltar una tortuga vestida de Louis Vuitton o por inaugurar una marea.

Recordé el incidente que tuvo García Gallardo con Paz Santana, a la que convocó para darle algunas noticias y amenazó gravemente.

