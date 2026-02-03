Escudo social

El gobierno se inventa una expresión y la prensa lo repite como papagayos . Ese decreto llamado “ómnibus “ porque iban dentro medidas diferentes , se va a trocear, empezando por las pensiones . Lo tenía que haber hecho de primeras , a sabiendas de que iba a ser rechazado , pero prefirió presentarlo para que el PP votase en contra y así echarle una mano a Pilar Alegría en Aragón, que al final no servirá para evitar el batacazo . Las trampas saduceas de la política de vuelo corto.