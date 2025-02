Los cofrades son unos pesados

No les debe bastar con sacar su paso un día al año así que pretenden dar la brasa de continuo, ahora no sé qué peregrinación del Nazareno o algo así .Se inventan coronaciones, magnas y peregrinaciones para no aburrirse en sus casas . Que hagan deporte o se dediquen a la lectura , que nos dejen en paz.