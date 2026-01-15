La provincia tiene una diana para acoger cuneros de todos los partidos. Ahora van a colocar de cabeza de lista de la coalición Por Andalucía a Esperanza Gómez, que ha pasado por varios partidos de la izquierda radical y que se ha acogido a Movimiento Sumar, el engendro que ha creado Yolanda Díaz dentro de su coalición. Esperanza Gómez es diputada por Sevilla, su provincia, pero se ve que tiene ganas de seguir como diputada en el Parlamento de Andalucía, que es una canonjía de primer nivel: trabajar poco, ganar mucho. Es curioso que aquellos que venían a cambiar el sistema se han sentado a la mesa para vivir de la política como si fueran de los partidos del llamado bibloquismo. Ninguna novedad, otros que se adocenan. Los de IU de Cádiz querían poner a su coordinador provincial Jorge Rodríguez, que fue alcalde de Trebujena y cuando dimitió de la Alcaldía se buscó un sueldecito en la presidencia del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Los de IU tienen razón, aunque ni ellos ni Sumar han planteado hacer primarias. De hecho, Maíllo no ha ganado unas primarias; lo hizo el comparsista de Conil residente en Málaga, Ernesto Alba que, suponemos que encabezará las listas por esa provincia. El PSOE igual nos mandaba a Rubalcaba que a Marlaska, una forma como otra cualquiera de garantizar un sueldo. Rubalcaba vino aquí tras dejar de ser diputado por Santander, cuando se fue de allí dijo que Cantabría tendría un diputado más, otro desprecio a los gaditanos. Tuvimos a Chaves, nacido en Ceuta y residente en Sevilla, durante mucho tiempo, hasta el punto de que se alquiló una casa en Isecotel, de ahí que votase en el colegio Reyes Católicos. Marlaska decía tener una vivienda en Costa Ballena. El PP nos mandó a Rodrigo Rato, que al menos nos gratificó con un trato económico especial para la ciudad de Cádiz. En unas autonómicas Antonio Sanz se presentó de número uno por Sevilla y a cambio el hoy alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se presentó al frente de la lista del PP por Cádiz, un Sanz por otro Sanz. Los andalucistas nos mandaron a Alejandro Rojas Marcos en el 79 y tiempo después al sevillano José Núñez. El mismo PCE mandó en el 82 a un abogado laboralista de Madrid, José Luis Núñez, que no salió. UCD nos colocó al vicepresidente García Díez, que adujo como argumento que había hecho la mili en San Roque. Así sucesivamente, sin el más mínimo pudor, “pero después tratará, tratará tratará tachero”. Todo esto terminaría si pasáramos a un sistema tipo inglés de circunscripciones uninominales, porque no tendrían más remedio que poner candidatos locales.